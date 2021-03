Vụ cưa hạ hơn 20 m3 gỗ mít nài ở Kbang: Thêm 1 đối tượng ra đầu thú

(GLO)- Ngày 12-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hoàng Ngọc Anh (SN 1993, trú tại thôn 1, xã Nghĩa An, huyện Kbang).





Đối tượng Nguyễn Hoàng Ngọc Anh tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, đối tượng này đã đến Công an huyện Kbang đầu thú và khai nhận hành vi cùng đồng bọn khai thác gỗ trái phép ở khoảnh 8, tiểu khu 137 và lô 21, khoảnh 3, tiểu khu 138 lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku quản lý (thuộc địa giới hành chính xã Lơ Ku, huyện Kbang) vào cuối năm 2020.



Vụ việc bị lực lượng chức năng huyện Kbang phát hiện vào ngày 4-1-2021. Hạt Kiểm lâm huyện Kbang đã khởi tố vụ án và chuyển đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện thụ lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Đặng Xuân Chiến (SN 1995, trú tại thị trấn Kbang, huyện Kbang), Võ Duy Pháp (SN 1995, trú tại xã Đông, huyện Kbang), Phạm Văn Quyết (SN 1999, trú tại xã Lơ Ku, huyện Kbang). Trong đó, Chiến được xác định là đối tượng cầm đầu nhóm lâm tặc trên.



Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định nhóm của Chiến đã cưa hạ hơn 20 m3 gỗ chủng loại mít nài.



