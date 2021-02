Hà Nội: Thuê người đóng giả vợ chồng gia chủ để lừa bán đất ở Hà Đông

Lợi dụng lúc anh H. sơ hở, một đối tượng đã đánh tráo sổ đỏ thật và đưa cho anh H. sổ đỏ giả, sau đó nhóm đối tượng này thuê người đóng giả vợ chồng anh H để ký bán mảnh đất của anh.



Ảnh minh họa.





Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ án đánh tráo sổ đỏ, thuê người đóng giả vợ chồng chủ đất để lừa bán đất tại Hà Đông, Hà Nội.



Ba bị can gồm: Ngô Thị Hiếu (sinh năm 1959, trú tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội), Tạ Quốc Hùng (sinh năm 1976, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Lệ Huyền (sinh năm 1977, trú tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo quy định tại Điều 341, khoản 2, Bộ luật Hình sự năm 2015.



Theo cáo trạng, anh Nguyễn Trung H. (sinh năm 1975) và vợ là chị Lê Thị H. (sinh năm 1982), cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) có mảnh đất tại phường này, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mang tên anh H.



Tháng 5/2020, do có nhu cầu bán đất nên anh H. đã chụp ảnh sổ đỏ mảnh đất này và đăng bán trên các trang mạng Internet.



Đến ngày 3/7/2020, một đối tượng nam giới (khoảng 60 tuổi, hiện chưa xác định được lai lịch) đến nhà anh H. hỏi mua thửa đất. Do tin tưởng người này đến mua đất thật nên anh H. đã đưa bản gốc sổ đỏ cho người này xem và dẫn đi chỉ vị trí thực tế của thửa đất.



Lợi dụng lúc anh H. sơ hở, đối tượng này đã đánh tráo sổ đỏ thật và đưa cho anh H. sổ đỏ giả rồi ra về.



Sau đó, nhóm đối tượng gồm Vũ Hoài Phương (sinh năm 1970, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội), hiện đang bị Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) truy nã cùng một đối tượng tên là Lan Anh (chưa xác định được nhân thân) và đối tượng nam giới trực tiếp đánh tráo sổ đỏ của anh H. đã thuê Ngô Thị Hiếu (là người quen biết xã hội với Phương) tìm người đóng giả vợ chồng anh H. để ký bán đất của anh H. tại các Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội với giá 4 triệu đồng.



Đầu tháng 7/2020, Hiếu đã tìm và thuê Tạ Quốc Hùng cùng Nguyễn Lệ Huyền (là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định) đóng vai vợ chồng chủ đất nói trên.



Để thực hiện hành vi vi phạm, theo yêu cầu của Phương, Hùng và Huyền đã chụp ảnh chân dung rồi cung cấp cho Hiếu, Lan Anh và Phương để làm giả chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, trích lục kết hôn mang tên chủ đất là vợ chồng anh H.



Có đầy đủ hồ sơ, nhóm của Phương, Lan Anh đã bán mảnh đất này cho anh Phạm Anh T. (sinh năm 1977, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) với giá 2 tỷ đồng, trong đó anh T. đưa trước số tiền 1,4 tỷ đồng. Việc mua bán này được xác thực tại Văn phòng Công chứng tại quận Hà Đông (Hà Nội).



Sau khi Hùng và Huyền thực hiện xong việc đóng giả vợ chồng anh H. để làm thủ tục ký kết hợp đồng công chứng bán thửa đất ở phường Dương Nội cho anh T., Hiếu trả công cho Hùng 800.000 đồng, trả Huyền 1,95 triệu đồng, còn Hiếu được hưởng lợi 1,25 triệu đồng.



Ngày 8/7/2020, sau khi biết sổ đỏ của mình bị đánh tráo và đem chuyển nhượng, anh H. đã đến trình báo tại Cơ quan công an.



Trong quá trình điều tra, do chưa làm rõ được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phương, Lan Anh và một số đối tượng liên quan nên Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an thành phố Hà Nội đã quyết định tạm đình chỉ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của 3 bị can Ngô Thị Hiếu, Tạ Quốc Hùng và Nguyễn Lệ Huyền đồng thời, quyết định tách hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức của các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý sau.

Theo Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)