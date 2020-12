Bắt nhóm làm giả sổ đỏ lừa bán đất cho người dân, chiếm 12,8 tỉ tiền cọc

Công an Bình Dương vừa bắt băng nhóm chuyên làm giả sổ đỏ lừa đặt cọc chiếm đoạt hơn 12,8 tỉ đồng.





Ngày 17.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.



Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Phan Thị Kiều Vân, Trịnh Thanh Tâm, Trần Hữu Thành (cùng có hộ khẩu thường trú tại TP.Cần Thơ) và Đoàn Văn Huy (hộ khẩu thường trú tại An Giang).



Trước đó, ngày 16.12, Vân đang dùng một giấy chứng nhận giả để nhận cọc số tiền 500 triệu đồng của một người thì bị lực lượng trinh sát ập vào bắt quả tang.



Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 500 triệu đồng, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 1 giấy biên nhận đặt cọc số tiền 500 triệu đồng.





Băng nhóm làm giả sổ đỏ bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC



Khai thác nhanh, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ 3 người còn lại. Tại cơ quan công an, cả nhóm khai nhận từ tháng 9.2020, Vân và Huy làm giả sổ đỏ. Cả nhóm đã làm giả 19 sổ đỏ tất cả.



Sau đó, cả nhóm giả làm người môi giới mua bán đất, rao bán đất với giá rẻ. Khi có người hỏi mua, chúng sẽ yêu cầu đặt cọc để chiếm đoạt số tiền này.



Tổng cộng, cả nhóm đã làm hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất cho 13 người, chiếm đoạt hơn 12,8 tỉ đồng.



Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại của các của nhóm người này thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để phối hợp giải quyết.



https://laodong.vn/phap-luat/bat-nhom-lam-gia-so-do-lua-ban-dat-cho-nguoi-dan-chiem-128-ti-tien-coc-863251.ldo

Theo ĐÌNH TRỌNG (LĐO)