Tuyên án 106 bị cáo trong vụ đánh bạc "khủng" ở Đak Đoa: Hùng Sida lãnh án 6 năm tù

(GLO)- Sau hơn 10 ngày xét xử, chiều 27-11, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án với 105 bị cáo về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Đây là các đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc "khủng" bị triệt phá tại thôn 76, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa vào ngày 31-3-2019.

Theo đó, có 21 bị cáo bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”, 85 bị cáo bị truy tố về tội “Đánh bạc”. Trong số này có 55 bị cáo đánh bạc dưới 1 triệu đồng, 17 bị cáo đánh bạc 1-2 triệu đồng…

Trong số 106 bị cáo bị đưa ra xét xử lần này, bị cáo Phan Thị Hồng (SN 1977, trú tại tổ 5, phường Trà Bá, TP. Pleiku) đã không có mặt tại phiên tòa theo lệnh triệu tập của Tòa án nhân dân tỉnh mà không có lý do. Tòa án nhân dân tỉnh đã tiến hành xác minh thì xác định bị cáo không có mặt ở địa phương, không trình báo chính quyền địa phương khi đi khỏi nơi cư trú dù đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Do đó, Hội đồng xét xử đã tách phần hành vi của đối tượng thành một vụ án khác, đồng thời đề nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh phát lệnh truy nã.

Các bị cáo trong ngày tuyên án. Ảnh: Văn Ngọc

Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (thường gọi là Hùng Sida, SN 1984, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku) 6 năm tù, Bùi Viết Khánh (SN 1978, trú tại tổ 1, phường Ia Kring, TP. Pleiku) 5 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Đây là 2 đối tượng đã bàn bạc, thống nhất với nhau về việc tổ chức sới bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền. Hùng thống nhất sẽ chia cho Khánh 20% lợi nhuận hưởng từ sới bạc.

Riêng Khánh là người trực tiếp thuê các đối tượng khác cùng tham gia tổ chức, hoạt động sới bạc. Kết quả điều tra xác định, trong hơn 1 tháng tổ chức sới bạc, Hùng cùng đồng bọn đã thu lợi bất chính hơn 207 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 5-2020, Hùng cũng đã bị Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.

19 đối tượng còn lại là “đàn em” của Hùng và Khánh lãnh án từ 24 tháng tù đến 5 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Với 84 bị cáo phạm tội “Đánh bạc”, Hội đồng xét xử tuyên phạt 68 bị cáo mức án từ 8 tháng 1 ngày tù đến 4 năm tù, 16 bị cáo bị tuyên mức án từ 18 tháng tù đến 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

VĂN NGỌC