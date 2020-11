Xét xử 106 bị cáo trong vụ đánh bạc "khủng" ở Đak Đoa: Hùng Sida đối diện với mức án nào?

(GLO)- Ngày 16-11, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 106 bị can liên quan đến vụ án đánh bạc trong vườn điều tại thôn 76 (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) mà các đơn vị của Bộ Công an đã triệt phá vào tháng 3-2019.

Đây là vụ án có số lượng bị cáo đông nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Tòa án nhân dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị Công an tỉnh để tổ chức phiên tòa đúng quy định của pháp luật. Chỉ các bị cáo và những người có liên quan có lệnh triệu tập của Tòa án mới được vào khuôn viên Tòa án. Trong số 106 bị cáo có 28 bị cáo đang được tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Trại tạm giam Quân đoàn 3, còn lại đang được áp dụng biện pháp tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (đứng) tại phiên tòa sơ thẩm.



Trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 16-11, có 3 bị cáo được tại ngoại đã vắng mặt với nhiều lý do. Tuy nhiên, sau khi trưng cầu ý kiến từ đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện quyền công tố tại phiên tòa, các luật sư và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Thẩm phán Nguyễn Thị Kim Hồng-Chủ tọa phiên tòa đã quyết định vẫn đưa vụ án ra xét xử.

Theo Thẩm phán Hồng, những vấn đề có liên quan đến các bị cáo vắng mặt đều có trong hồ sơ vụ án nên không ảnh hưởng đến việc xét xử các bị cáo khác và sẽ tiến hành triệu tập các bị cáo trong những ngày xét xử tiếp theo. Nếu các bị cáo tiếp tục vắng mặt, Hội đồng xét xử sẽ xem xét tách hồ sơ liên quan đến các bị cáo thành một vụ án khác.



Hội đồng xét xử đã tiến hành xét xử 21 bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc”, các bị cáo còn lại bị xét xử về tội “Đánh bạc”. Trong nhóm tội “Tổ chức đánh bạc”, bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (thường gọi là Hùng Sida, SN 1984, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku) được xác định là đối tượng cầm đầu.

Quá trình điều tra xác định, nhóm của Hùng tổ chức đánh bạc một cách chuyên nghiệp, với nhiều đối tượng tham gia có vai trò khác nhau. Khoảng từ tháng 2-2019, Hùng cùng Bùi Viết Khánh (SN 1978, trú tại tổ 1, phường Ia Kring, TP. Pleiku) thống nhất mở sới bạc cho các con bạc sát phạt ăn thua bằng tiền, dưới hình thức chơi xóc đĩa tại khu vực vườn điều thuộc thôn 76 (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa).



Hùng là người bỏ tiền mua trang-thiết bị phục vụ sới bạc, như: bạt, thảm, bóng đèn, bình ắc quy, dây điện, bảng vị, bài tú lơ khơ 52 lá… và giao cho Khánh trực tiếp quản lý, điều hành. Lợi nhuận thu được Hùng chia cho Khánh 20%. Sau đó, Khánh đã thuê nhiều người giúp sức với vai trò làm “hồ lì”, “bảo vệ”, “cảnh giới” và “quản lý đầu xe và trả tiền xe”. Các đối tượng mà Khánh liên hệ hầu hết có tiền án, tiền sự hoặc từng bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi khác nhau.



Sau khi bố trí địa điểm, nhóm của Hùng đưa, đón con bạc đến sới bạc. Dụng cụ đánh bạc gồm 1 bát, 1 đĩa, 4 quân vị được cắt ra từ quân bài tú lơ khơ. Sới bạc được chia làm 2 bên: chẵn và lẻ. Các đối tượng quy định, mỗi lần đặt cược phải từ 100 ngàn đồng trở lên mới được tham gia, nếu đặt dưới 100 ngàn đồng thì phải góp lại với nhau để tham gia đặt cược. Để tránh bị phát hiện, truy bắt của cơ quan chức năng, Hùng chỉ đạo nhiều đối tượng cảnh giới ở những khu vực cách xa sới bạc, đồng thời mỗi phiên đánh bạc chỉ được diễn ra từ 22 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau.



Cơ quan Điều tra xác định, sới bạc do Hùng cầm đầu diễn ra từ cuối tháng 2-2019 đến ngày bị lực lượng Công an bắt giữ (ngày 31-3-2019). Trong hơn 1 tháng tổ chức, Hùng cùng đồng bọn đã thu lợi bất chính hơn 207 triệu đồng. Với nhóm 86 bị can đánh bạc bị bắt quả tang vào rạng sáng 31-3-2019, Cơ quan Điều tra xác định các đối tượng đã tham gia đánh bạc với tổng số tiền hơn 253 triệu đồng. Trong số này, người đánh bạc thấp nhất là 150 ngàn đồng, người cao nhất là 12 triệu đồng.



Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra đến ngày 27-11. Được biết, Hùng cùng đồng bọn bị đưa ra xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” sẽ có thể đối mặt với mức án 5-10 năm tù.

