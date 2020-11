Khởi tố cựu trung úy công an "thử súng" khiến nam sinh đại học tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Xuân Tính (cựu trung úy Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội) để điều tra về tội vô ý làm chết người.



Nam sinh viên trúng "đạn lạc" tử vong: Tước quân tịch trung úy công an "thử súng"

Hà Nội: Nam sinh Đại học Giao thông vận tải tử vong nghi do trúng đạn lạc

Nam sinh Đ.A. chết oan uổng vì một viên đạn lạc.



Sáng ngày 8/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Tính (SN 1991, thường trú tại quận Đống Đa, công tác tại Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội, mang hàm Trung úy) để điều tra về tội "Vô ý làm chết người".



Theo báo cáo ban đầu của Công an Hà Nội, khoảng 22h ngày 30/10, Nguyễn Xuân Tính mang khẩu súng nén khí (súng hơi) mua trên mạng ra quán nước khoe với một số người bạn. Bước đầu xác định, trong lúc thử súng, có thể Tính không biết trong súng vẫn còn đạn nên đã đưa súng lên bóp cò.



Sau khi nghe tiếng súng nổ, Tính thấy phía bên kia đường cách khoảng 35 - 40m có nam thanh niên (nam sinh viên Đ.A., SN 1999, sinh viên năm thứ 4 trường Đại học GTVT) đang đứng trước cửa nhà kêu lên và nằm gục xuống...





Vị trí nơi sinh viên Đ.A. đang ngồi chơi và bất ngờ trúng đạn tử vong.





Nguyễn Xuân Tính ngay khi đó đã chạy sang cùng mọi người đưa nam sinh viên Đ.A. đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Đống Đa nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.



Nguyễn Xuân Tính sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú.



Sau sự việc trên, Giám đốc Công an Hà Nội đã quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Xuân Tính, đồng thời giao Công an quận Đống Đa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác điều tra, làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.



Kết quả xác minh ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, đây là vụ vô ý làm chết người, không phải do mâu thuẫn, thù hằn cá nhân.



Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.





Theo Trần Thanh (Dân Trí/Dân Việt)