Quảng Bình: Khởi tố 1 giám đốc doanh nghiệp trốn thuế hơn 2,7 tỉ đồng

Trên cương vị là Giám đốc công ty, Ngô Văn Xoài đã chỉ đạo kế toán công ty và cá nhân trực tiếp liên hệ xin 519 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống của các công ty khác với tổng giá trị thanh toán hơn 10 tỉ đồng.





Ngày 6-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Xoài (SN 1954, ngụ huyện Quảng Ninh) - là giám đốc Công ty TNHH Thương mại xây dựng và Vận tải Thiên Ân về hành vi trốn thuế.



Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng - kinh tế - buôn lậu Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện thấy có dấu hiệu tội phạm trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại xây dựng và Vận tải Thiên Ân do Ngô Văn Xoài làm giám đốc nên đã lập án đấu tranh.





Lực lượng chức năng đang khám xét nơi ở của Ngô Văn Xoài





Theo tài liệu điều tra, từ năm 2015 - 2017, trên cương vị là Giám đốc công ty, Ngô Văn Xoài đã có hành vi chỉ đạo công nhân, kế toán công ty và cá nhân trực tiếp liên hệ xin 519 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống (hóa đơn không kèm theo hàng hóa, dịch vụ) của các công ty khác với tổng giá trị thanh toán hơn 10 tỉ đồng.



Số hóa đơn này Xoài xin nhằm mục đích hoạt toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế nhằm mục đích làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là hơn 2,7 tỉ đồng. Trong đó thuế giá trị gia tăng gần 900 triệu đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1,8 tỉ đồng.



Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo HOÀNG PHÚC (NLĐO)