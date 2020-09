Bắt nhóm đối tượng chuyên làm bằng cấp giả ở quận 12

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên đã khai nhận chuyên làm bằng cấp giả bán cho nhiều người. Đến thời điểm bị bắt, các đối tượng thu lợi bất chính từ việc làm bằng giả khoảng 300 triệu đồng.

Ngày 1-9, Công an quận 12, TPHCM cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Đôn Đạt (SN 1995), Nguyễn Văn Duy (SN 1996, cả 2 cùng ngụ TP Hà Nội) và Phạm Đức Duy (SN 1995, ngụ tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Đến thời điểm bị bắt, các đối tượng trên đã làm hàng trăm loại chứng chỉ, bằng cấp giả.

Nhóm đối tượng tại công an. Ảnh: CACC

Qua điều tra, công an xác định cuối năm 2019, Đạt lên mạng Internet học cách làm giả các loại giấy chứng chỉ, bằng cấp, con dấu của các trường đại học, cao đẳng để bán lấy tiền tiêu xài. Đạt trang bị máy tính, máy in, máy photocopy, máy làm giả hình dấu tròn của các trường đại học, cao đẳng và mua phôi bằng, chứng chỉ giả từ một đối tượng (không rõ lai lịch) với giá 12.500 đồng/giấy.

Để quảng cáo dịch vụ làm giả chứng chỉ, bằng cấp của mình, Đạt tạo tài khoản Zalo tên “Lâm phát”, tạo tài khoản mail daiphat0606123@... và lập trang web “bangcapchinhquy....”. Cuối tháng 5-2020, Đạt thuê Duy phụ giúp. Đến tháng 7-2020, Đạt tiếp tục thuê Duy đi giao giấy tờ giả.

Khi có khách đặt làm chứng chỉ, bằng cấp giả, Đạt trực tiếp liên hệ khách yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và làm giả với sự giúp sức của Duy. Mỗi chứng chỉ, bằng cấp giả được làm ra trong vòng 1 đến 2 ngày. Đạt bán mỗi chứng chỉ, bằng cấp giả với giá từ 1.000.000 đồng đến 3.500.000 đồng. Khách mua sỉ, Đạt lấy giá 600.000 đồng/giấy không phân biệt và thu tiền bằng cách chuyển khoản.

Tang vật thu giữ. Ảnh: CACC

Ngày 25-8-2020, khi Duy đi giao bằng cấp giả cho khách trên Quốc lộ 1A, phường An Phú Đông thì bị Công an quận 12 phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan công an, các đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ vụ việc. Đến thời điểm bị bắt, các đối tượng thu lợi bất chính từ việc làm bằng giả khoảng 300 triệu đồng.

Hiện Công an quận 12 đã tịch thu nhiều loại bằng cấp giả cùng nhiều máy móc, thiết bị để phục vụ công tác điều tra vụ án