Làm giả bằng bác sĩ, dược sĩ rồi xin vào bệnh viện thực hành

Ngày 8.4, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho biết bệnh viện đang phối hợp với Thanh tra Sở Y tế và Công an tỉnh Đồng Nai làm rõ trường hợp một đối tượng làm giả bằng bác sĩ và dược sĩ, để xin thực hành tại bệnh viện.



Đó là bà Đinh Kim Loan (35 tuổi), bác sĩ thực hành tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.



Trước đó, vào giữa năm 2019, bà Loan xin vào thực hành tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, do hồ sơ đầy đủ (bà Loan cung cấp 2 bằng, gồm bằng tốt nghiệp Đại học Dược tại Học viện Quân y năm 2011 và bằng bác sĩ y khoa tại Trường đại học Y dược TP.HCM) nên bệnh viện tiếp nhận và phân công về thực hành tại Khoa Cấp cứu.



Sau hơn 2 tháng thực hành tại đây, thấy bà Loan có dấu hiệu bất thường nên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã thẩm tra lại các bằng cấp và phát hiện giả mạo nên báo cáo để Sở Y tế vào cuộc xác minh. Thanh tra Sở Y tế xác định cả 2 bằng cấp bà Loan cung cấp đều là giả mạo.



Hiện hồ sơ bà Đinh Kim Loan làm giả bằng bác sĩ, dược sĩ cũng đã được Thanh tra Sở Y tế chuyển qua cơ quan công an để điều tra làm rõ.

