Phá đường dây làm giả bằng cấp, sổ đỏ liên tỉnh quy mô lớn

Đây là đường dây làm giả con dấu, tài liệu quy mô lớn từ TP.HCM cung cấp về Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành. Trong số các tài liệu giả có sổ đỏ, bằng cấp, thẻ nhà báo, thẻ công an, con dấu giả, có cả dấu của công an một số địa phương.





Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an Đà Nẵng - trực tiếp kiểm tra số tài liệu giả - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG





Sáng 17-6, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an Đà Nẵng - đã đến Công an quận Thanh Khê trao thưởng nóng ban chuyên án triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu liên tỉnh.



Ông Viên đánh giá rất cao Công an quận Thanh Khê đã phá được chuyên án phức tạp, đường dây quy mô lớn. Công an Đà Nẵng sẽ họp để có phương án tiếp tục phối hợp với các địa phương để mở rộng điều tra.



Công an quận Thanh Khê cho biết đã khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hiện đang tạm giữ hình sự 3 người là Phạm Hoài Thanh, Nguyễn Tấn Linh cùng quê Quảng Ngãi, tạm trú TP.HCM và Phạm Văn Đoàn, trú Hóc Môn, TP.HCM.



Theo cơ quan công an, ngày 25-3, N.H.Q., trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, mang giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu đến UBND phường để đăng ký khai sinh cho con. Cán bộ tư pháp phát hiện có dấu hiệu giả nên trình báo công an. Kết quả giám định các giấy tờ trên là giả.





Cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ hàng trăm tài liệu giả, trong đó có nhiều sổ đỏ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG





Q. khai nhận trước đó có lên mạng xã hội liên hệ với tài khoản Zalo "Phạm Thủy" để đặt mua các giấy tờ giả trên. Các giấy tờ này được gửi qua công ty dịch vụ giao hàng. Cơ quan công an vào cuộc, xác định tài khoản "Phạm Thủy" do Phạm Hoài Thanh đứng tên.



Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5-6, xét thấy nhóm người gây án có tính chất chuyên nghiệp, Công an quận Thanh Khê đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.



Mất nhiều ngày theo dõi, đường dây làm giả giấy tờ, con dấu dần lộ diện. Sau khi nắm chắc chỗ ở của nhóm trên tại TP.HCM, ban chuyên án phối hợp công an các đơn vị ở TP.HCM thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở.



Khám xét chỗ ở của Thanh tại quận Tân Bình, thu giữ 45 tài liệu nghi vấn làm giả, 54 bản sao y, trong đó có bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thậm chí cả thẻ ngành công an.



Tại chỗ ở của Nguyễn Tấn Linh, công an thu giữ 84 tài liệu các loại, 4 con dấu nghi làm giả.





Các đối tượng làm giả cả con dấu của công an một số địa phương - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG





Tại nơi ở của Phạm Văn Đoàn, công an thu giữ 43 con dấu, 240 các loại tài liệu nghi vấn làm giả cùng nhiều thiết bị liên quan.



Tiếp tục đấu tranh mở rộng, công an đã triệu tập Phạm Thiên Phi (trú Tân Bình) để làm việc và thu giữ 11 tài liệu nghi làm giả.



Điều tra ban đầu xác định đây là một đường dây làm giả con dấu, tài liệu có quy mô lớn, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành.



Trong đó, Linh, Phi và Thanh dùng Zalo, Facebook đăng quảng cáo tìm người có nhu cầu. Khi có khách hàng thì chuyển cho Đoàn để làm giả, sau đó giao cho các đối tượng để chuyển cho khách qua công ty giao hàng.



Số tiền giao dịch qua tài khoản của nhóm trên từ hoạt động này lên đến hàng tỉ đồng.

Theo ĐOÀN CƯỜNG (TTO)