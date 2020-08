Truy nã đặc biệt nam thanh niên trốn cách ly ở Quảng Ninh do buôn ma túy

Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố bị can, phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Khương Quốc Tuấn về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuấn chính là kẻ trốn khỏi khu cách ly phòng chống dịch Covid-19 ở Quảng Ninh.





Chiều 28-8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can Khương Quốc Tuấn (ngụ số 79 đường Văn Cao, phường Năng Tĩnh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội "Vận chuyển trai phép chất ma tuý".





Tuy nhiên, do Khương Quốc Tuấn đang bỏ trốn nên ngày 27-8, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Tuấn.



Theo Công an tỉnh Nam Định, Khương Quốc Tuấn chính là kẻ đã bỏ trốn cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện số 1 (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) lúc 14 giờ 30 ngày 24-8.



Thời điểm bỏ trốn, Tuấn khai tên giả là Bùi Tiến Hà (37 tuổi, ngụ phường Trường Thi, TP Nam Định).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, ngày 13-8, Tuấn đã nhập cảnh trái phép và bị Đồn Biên phòng Bắc Sơn (tỉnh Quảng Ninh) bắt giữ bàn giao cho khu cách ly y tế tập trung Công ty Centerway để thực hiện cách ly y tế theo quy định.



Một ngày sau, Tuấn có biểu hiện ho, sốt, tức ngực và chuyển vào bệnh viện số 1 điều trị, theo dõi. Đến ngày 24-8, Tuấn đã bỏ trốn khỏi nơi cách ly.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)