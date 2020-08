Lừa 'chạy' cách ly cho 2 người Trung Quốc để lấy 10.000 USD và 10 triệu đồng

Nguyễn Châu Tuấn (36 tuổi, ở TP Nha Trang, Khánh Hòa) "nổ" rằng có quan hệ tốt để chạy cho 2 người Trung Quốc không phải cách ly, lừa lấy 10.000 USD và 10 triệu đồng.



Nghi phạm Nguyễn Châu Tuấn - Ảnh: THÀNH LONG





Ngày 14-8, lãnh đạo Công an TP Nha Trang cho hay đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ lừa "chạy" cách ly phòng dịch COVID-19 cho 2 người Trung Quốc xảy ra tại địa phương này.



Thông tin của công an cho hay cuối buổi chiều 10-8, bà V.M.V. (ở đường Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang) đến Công an TP Nha Trang trình báo bị một người tên Tuấn lừa lấy 10.000 USD và 10 triệu đồng.



Bà V. nói rằng cuối tháng 7-2020, ông N.T.S. (ở P.Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) đã đưa một người tên Tuấn đến gặp bà. Tuấn nói với bà rằng anh ta có nhiều mối quan hệ với lực lượng chức năng ở Nha Trang, có thể "chạy" cho người ở nước ngoài về nước, hoặc không bị cách ly phòng dịch COVID-19.



Tin lời, bà V. đề nghị Tuấn giúp đỡ để 2 người bạn Trung Quốc của bà là L.Y.J. và Q.W (đang trú ở một căn nhà tại P.Phước Tân, Nha Trang) không phải cách ly.



Ngày 30-7, Tuấn đã nhận của bà V. 10.000 USD và 10 triệu đồng (đây là số tiền 2 người Trung Quốc đã chuyển cho bà V. để nhờ "chạy việc"). Sau khi nhận tiền, Tuấn cam kết rằng đến tối 30-7, hai người Trung Quốc kia sẽ ra khỏi nhà, không bị cách ly.



Tuy nhiên, sau đó, 2 người vẫn phải đi cách ly phòng dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan chức năng TP Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa.



Bà V. sau đó cố gắng liên lạc với Tuấn để lấy lại tiền nhưng không thể liên hệ được nên đến công an trình báo.



Chiều 12-8, trinh sát Công an TP Nha Trang đã vây bắt được Nguyễn Châu Tuấn. Bước đầu Tuấn khai sau khi lấy tiền của bà V., anh ta đã đưa cho N.T.S. 10 triệu đồng.

Theo THÀNH LONG (TTO)