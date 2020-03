Tạm giữ nhóm đối tượng cho vay tín dụng đen, lãi suất 720%/năm

Ngày 24/3, Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Tuấn (29 tuổi), Đinh Văn Tư (20 tuổi) và Nguyễn Văn Công (30 tuổi) cùng ngụ TP.Hải Phòng để điều về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.





Theo điều tra của cơ quan công an, khoảng tháng 10/2019, chị T (38 tuổi, ngụ phường Tân Hạnh, TP.Biên Hoà) có vay tiền với lãi suất cao của một nhóm đối tượng giang hồ. Sau đó, chị T không có khả năng chi trả nên các đối tượng dùng sơn, mắm tôm tạt vào nhà chị này.



Trưa 18/3, nhóm giang hồ lại tiếp tục kéo tới nhà chị T đòi nợ. Lúc này, người dân địa phương phát hiện nên đã báo cho công an. Công an có mặt đưa Tư, Tuấn cùng 3 đối tượng khác về trụ sở làm việc.



Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.





Qua làm việc, 5 đối tượng này thuộc 2 băng nhóm giang hồ chuyên hành nghề cho vay nặng lãi. Cụ thể, một nhóm do Tuấn cầm đầu khai nhận cho vay và thu nợ với 8 người dân với lãi suất từ 50-60%/tháng, 600-720%/năm. Còn nhóm của Tư do Công cầm đầu khai nhận cho vay và thu nợ của 49 người dân với lãi suất là 20-25%/tháng, 240-300%/năm.



Hai băng nhóm này hoạt động từ khoảng cuối năm 2019 tới nay, địa bàn là các huyện, TP của 2 tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. Nếu các con nợ vay tiền không trả được, nhóm sẽ tìm tới uy hiếp bằng hình thức tạt mắm tôm, sơn….



Hiện, công an đang điều tra mở rộng vụ việc.



http://danviet.vn/phap-luat/tam-giu-nhom-doi-tuong-cho-vay-tin-dung-den-lai-suat-720-nam-1071661.html

Theo Chí Tâm - Công Quý (Dân Việt)