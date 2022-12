Thêm một trung tâm đăng kiểm phía Nam bị tạm đình chỉ hoạt động

Một trung tâm đăng kiểm tại phía Nam vừa bị Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết định tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định kiểm định xe cơ giới.



Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa ban hành các quyết định tạm đình chỉ hoạt động một tháng đối với đơn vị đăng kiểm xe cơ giới 63-03D (tỉnh Tiền Giang) do vi phạm quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Đăng kiểm viên kiểm tra thông số kỹ thuật xe ôtô qua hệ thống máy tính. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)



Đối với các cá nhân liên quan, Cục Đăng kiểm ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động một tháng đối với 2 đăng kiểm viên là Nguyễn Khoa Đàm và Nguyễn Kiến Thông do vi phạm Điều 17 Nghị định 139.



“Trong thời gian tạm đình chỉ các đăng kiểm viên trên không được tham gia hoạt động kiểm định xe cơ giới và ký xác nhận Hồ sơ kiểm định xe cơ giới,” lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho biết.



Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 21/12/2022 đến hết ngày 21/1/2023. Hết thời hạn tạm đình chỉ, đơn vị phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kiểm định trở lại gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam.



Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng chỉ đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới có trách nhiệm quản lý, giám sát trong thời gian 63-03D tạm đình chỉ hoạt động kiểm định.



Trong những ngày qua, tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm ở Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra sau khi Công an thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra đường dây đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác tại 9 trung tâm đăng kiểm địa bàn thành phố và các tỉnh miền Tây. Đến nay, đã khởi tố bắt giam 23 bị can để điều tra vì bỏ qua lỗi cho gần 70.000 phương tiện.



Do đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã quyết định biệt phái 12 đăng kiểm viên đang công tác tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới phía Bắc vào hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm tại Thành phố Hồ Chí Minh.



Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, Cục Đăng kiểm yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đảm bảo duy trì hoạt động ổn định để giải quyết nhu cầu kiểm định phương tiện tăng cao của người dân và phải đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện.



Nếu lượng phương tiện tăng cao, đơn vị đăng kiểm bố trí thời gian làm thêm giờ kể cả ngày nghỉ (thứ Bảy và Chủ Nhật) để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân, đồng thời việc bố trí làm thêm giờ phải tuân thủ đúng quy định pháp luật về lao động.



Phía Cục Đăng kiểm cũng khuyến cáo đến các chủ xe, doanh nghiệp, để giảm thời gian, không phải kiểm định nhiều lần, người dân nên chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định để đảm bảo phương tiện hoạt động luôn trong trạng thái tốt nhất và đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi đi kiểm định.

