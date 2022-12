Đình chỉ 3 tháng đối với 2 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM  

Ngày 19-12, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ra quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới trong 3 tháng đối với đơn vị đăng kiểm 50-07V (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM) và Trung tâm 50-15D (phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TPHCM), do vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.





Trung tâm đăng kiểm 50-07V (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM).





Đây là 2 trung tâm đã bị lực lượng Công an TPHCM tổ chức khám xét chiều ngày 16-12, liên quan đến hoạt động mở rộng điều tra đối với vụ việc xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-03D (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và Trung tâm đăng kiểm 50-15D (TP Thủ Đức, TPHCM).



18 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ việc này đã bước đầu thừa nhận dùng thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm nhưng không làm việc tại trung tâm, giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định cho các ô tô được cơi nới thùng xe.



Cục Đăng kiểm Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới toàn quốc phối hợp với cơ quan kiểm soát pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình kiểm định nhằm ngăn ngừa các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiên hà cho người dân, lái xe và doanh nghiệp; có biện pháp chấn chỉnh, ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm.



Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng giao phòng Kiểm định xe cơ giới tăng cường kiểm tra đột xuất, giám sát hoạt động kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới để kịp thời ngăn chặn, chủ động phát hiện sớm và có biện pháp quyết liệt chấn chỉnh, tham mưu, đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hiện tượng vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực; chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới thực hiện nghiêm quy trình, quy định.

