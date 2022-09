Vụ cháy karaoke Bình Dương: 8 thi thể phải xét nghiệm ADN

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao 24 thi thể để gia đình lo hậu sự, còn 8 thi thể đang xét nghiệm ADN để xác định danh tính trong vụ cháy karaoke ở Bình Dương.

Ngày 10-9, thông tin ngành chức năng cho biết đã có kết quả xét nghiệm ADN thêm 7 thi thể trong vụ cháy karaoke ở Bình Dương. Các nạn nhân gồm N.T.X.T. (31 tuổi, quê Đồng Nai), B.T.A.T. (23 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), D.T.K.D. (26 tuổi, quê Sóc Trăng), N.T.T. (41 tuổi, quê Hà Nam), M.N.K. (28 tuổi, quê Bạc Liêu), H.L.B.N. và N.T.N.D. (cùng 26 tuổi, quê An Giang).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hỏi thăm sức khỏe nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện

Như vậy, trong số 32 thi thể trong vụ cháy quán karaoke, đã có 24 thi thể xác định được danh tính, hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể để gia đình lo hậu sự, còn 8 thi thể đang được xét nghiệm ADN.

Về tình hình sức khỏe của các nạn nhân bị thương, hiện có 4 người đang điều trị tại 2 bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đến nay tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Vụ cháy đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra. Liên quan vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, ngày 9-9, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên đã có công điện yêu cầu Trưởng Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh khẩn trương thực hiện ngay một số mặt công tác để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường.