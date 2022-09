Khởi tố vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người tử vong

(GLO)- Ngày 8-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm phòng cháy, chữa cháy” tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn vụ cháy tại cơ sở karaoke ở Bình Dương

Đã tìm thấy 32 thi thể nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh nguồn Báo Tuổi Trẻ

Được biết, quán karaoke An Phú được cấp phép kinh doanh lần đầu vào ngày 9-12-2015, có vốn điều lệ một tỷ đồng, do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi) làm chủ. Quán có 3 tầng với 30 phòng, diện tích sử dụng 1.500 m2. Cơ sở được Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Dương duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy ngày 8-2-2017 và trang bị phương tiện, hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định. Từ khi thành lập, quán bị kiểm tra phòng cháy chữa cháy ba lần vào các năm 2019, 2021 và 2022, đều đạt quy định.

Cũng trong ngày 8-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường và chia buồn cùng các gia đình có người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.

Vừa qua, vào lúc 20 giờ 30 ngày 6-9, ngọn lửa bùng lên và lan nhanh. Thời điểm đó có khoảng 60 khách và nhân viên tại quán. Khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, hầu hết cửa các phòng đều chốt bên trong.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)