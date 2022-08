Tổng kiểm tra, thu hồi giấy phép quán karaoke, bar, vũ trường vi phạm về phòng cháy chữa cháy

(GLO)- Nửa tháng sau vụ cháy quán karaoke gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại quận Cầu Giấy, UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện tổ chức kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) của tất cả quán karaoke, bar, vũ trường và kiên quyết thu hồi giấy phép cơ sở vi phạm.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ cháy quán karaoke ở quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) khiến 3 cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh trong lúc chữa cháy chiều 1-8-2022. Ảnh: SGGPO

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC-CNCH trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện trước ngày 20-9 phải chỉ đạo kiểm tra xong điều kiện kinh doanh của tất cả quán karaoke, bar, vũ trường trên địa bàn. Từ đó phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉnh hoặc đình chỉ hoạt động theo quy định. Đặc biệt, kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh của những quán karaoke, bar, vũ trường vi phạm quy định về PCCC-CNCH.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hà Nội giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy tại quán karaoke ISIS (số 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy) khiến 3 cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh trong lúc chữa cháy vào chiều 1-8; từ đó xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, Công an TP. Hà Nội cần tổ chức rút kinh nghiệm toàn diện của các vụ cháy, kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Đồng thời, lực lượng Công an rà soát, xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu hộ cứu nạn của cơ quan công an; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ nắm vững kỹ, chiến thuật, sử dụng thành thạo các thiết bị, phương tiện.

Đáng chý ý, UBND TP. Hà Nội yêu cầu tổng hợp danh sách các cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC-CNCH, đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Danh sách này sẽ gửi đơn vị có liên quan để căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.