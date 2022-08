Hà Nội: 3 cảnh sát hi sinh khi chữa cháy tại quán karaoke

(GLO)- Hàng chục cảnh sát chữa cháy cùng 10 xe cứu hỏa và 3 xe cứu thương đã được điều đến hiện trường để dập lửa và cứu hộ, cứu nạn vụ cháy quán karaoke cao 6 tầng ở quận Cầu Giấy (Hà Nội). Trong lúc làm nhiệm vụ, 3 chiến sĩ cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an quận Cầu Giấy) đã hi sinh.





Sau khi xảy ra vụ cháy, Bộ trưởng Bộ Công an đã cử Thiếu tướng Nguyễn Văn Long-Thứ trưởng Bộ Công an, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.



Thông tin ban đầu theo nguồn báo Sài Gòn Giải Phóng, đám cháy xuất phát từ tầng 6 của quán karaoke cao 6 tầng đang dừng hoạt động để sửa chữa. Trong lúc chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại đây, 3 chiến sĩ cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an quận Cầu Giấy) đã hi sinh.



Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: Gia Khánh/SGGPO



Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 1-8, nhận được tin báo cháy tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Trung tâm chỉ huy Công an TP. Hà Nội đã điều động Đội cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Đội cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Đống Đa lập tức đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy.





Người dân theo dõi vụ việc. Ảnh nguồn: LĐO



Cũng theo thông tin trên báo Lao Động, tại thời điểm đó, có ít nhất 10 xe cứu hỏa và 3 xe cứu thương được huy động đến nơi xảy ra vụ cháy. Cảnh sát gặp nhiều khó khăn trong công tác tiếp cận căn nhà bởi quán karaoke không có cầu thang thoát hiểm lộ thiên. Tầng 6 của ngôi nhà được xây dựng, quây kín bằng tôn.



Lực lượng chức năng sử dụng rìu, cưa máy để phá kết cấu mặt tiền tầng 4 của căn nhà nhưng bất thành. Đến 17 giờ 30 phút, cảnh sát mới tiếp cận vào được bên trong hiện trường từ tầng 6 của quán karaoke. Khói đen liên tục tỏa ra từ mái nhà và các cửa sổ.



Cho đến hơn 20 giờ cùng ngày, nhiều người dân ở khu vực phố Quan Hoa vẫn theo dõi sự việc.



GIA BẢO (tổng hợp)