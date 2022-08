Tìm thấy thi thể thiếu niên bị nước cuốn trôi khi đào thoát khỏi casino ở Campuchia

(GLO)- Sáng 20-8, Đại tá Đinh Văn Nơi-Giám đốc Công an tỉnh An Giang-cho biết, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể người mất tích khi bơi qua sông trong vụ 42 người Việt liều chết trốn khỏi casino ở tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia).

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể nạn nhân. Ảnh nguồn TTO Theo đó, thi thể nạn nhân Đ.M.H. (16 tuổi, trú tại tỉnh Kon Tum) được tìm thấy trên đoạn sông thuộc khu vực cầu C3 (xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang). Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi, sau đó sẽ bàn giao cho gia đình nạn nhân để tổ chức an táng

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết thêm, các cơ quan chức năng đang can thiệp bàn giao người bị giữ lại cho Đại sứ quán; đồng thời, báo cáo Bộ Công an đề xuất tập trung điều tra đồng bộ tại các tỉnh, thành, đảm bảo xử lý đường dây tội phạm này.

Được biết, Công an tỉnh An Giang đã làm việc với Công an tỉnh Kandal, đề nghị kiểm tra các casino, rà soát tất cả lao động bất hợp pháp đang bị giữ tại casino để trao trả về Việt Nam. Bước đầu tỉnh bạn thông tin còn 11 người kẹt tại casino ở ấp Chrey Thum, tỉnh Kandal.

Trước đó, như báo Gia Lai điện tử đã đưa tin, vì phải làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi, không được trả lương và còn bị đánh đập, giam cầm, tra tấn nên 42 người Việt làm việc ở casino Campuchia đã liều mạng "phá vòng vây", nhảy xuống sông Bình Di bơi về nước. Trong đó, 40 người trốn thoát thành công, 1 người bị nước cuốn trôi, 1 người bị bắt lại.