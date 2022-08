Đề nghị Campuchia phối hợp điều tra nguyên nhân 42 người Việt chạy khỏi casino

(GLO)- Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị Campuchia hỗ trợ điều tra nguyên nhân 42 người Việt chạy khỏi casino ở tỉnh Kandal và phối hợp tìm kiếm người mất tích.

Ngày 19-8, bà Lê Thị Thu Hằng thông tin với báo chí rằng: Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia liên hệ cơ quan chức năng sở tại làm rõ thông tin, kiểm tra cơ sở này, đề nghị phía Campuchia hỗ trợ tìm kiếm người bị mất tích cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cảnh báo tình trạng người Việt Nam bị lừa đảo, môi giới đi lao động bất hợp pháp tại Campuchia thời gian qua, cho hay hơn 500 người được cứu thoát và đưa về nước an toàn, hàng nghìn người được hỗ trợ thủ tục.

Lực lượng biên phòng tỉnh An Giang lấy lời khai 40 người về từ Campuchia. Ảnh: Trần Ngọc/TNO

Trước đó, ngày 18-8, Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, An Giang đã bắt 40 người gồm 35 nam, 5 nữ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Những người này cho biết có tổng cộng 42 người trốn khỏi casino ở tỉnh Kandal (Campuchia), bơi qua sông Bình Di về nước. Tuy nhiên, một người bị nước cuốn mất tích, một người bị casino bắt lại.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã phối hợp UBND huyện An Phú bố trí cho 40 người ở tạm tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Đa Phước chờ làm các thủ tục cần thiết; đồng thời tổ chức lo cơm nước, chăn màn… để họ an tâm nghỉ ngơi.

Những người này khai trước đó trốn sang Campuchia làm việc tại một số casino. Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, họ tìm cách vượt biên về Việt Nam.

Nhiều người Việt gần đây bị lừa sang Campuchia bán cho các tổ chức đánh bạc hoặc kinh doanh tiền ảo, bị bóc lột sức lao động, muốn về phải nộp 3.000-30.000 USD.

Theo Bộ Công an, các cơ sở cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản tập trung ở khu Bà Vẹt, tỉnh Svaytieng, Banteay Meanchay, tỉnh Poipet, thành phố Shihanoukvile, tỉnh Preah Shihanouk, Chrey Thom, tỉnh Kandal và Phnom Penh. 6 tháng đầu năm, Công an Việt Nam phối hợp với giới chức Campuchia giải cứu hơn 250 trường hợp bị lừa đi lao động trái phép.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)