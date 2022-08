Bắt giam nguyên nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 81 tỉ đồng

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Nguyễn Thị Phương đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 81 tỉ đồng của nhiều người.





Ngày 24-8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Phương (36 tuổi, ngụ tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Trước đó, trong tháng 4 và 5-2022, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận nhiều đơn của công dân tố giác bà Nguyễn Thị Phương (nhân viên ngân hàng nhưng đã nghỉ việc) có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Công an đọc lệnh bắt bà Phương. Ảnh: Công an cung cấp



Tiến hành điều tra, công an xác định thông qua các mối quan hệ xã hội, bà Phương đã dùng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau đưa ra thông tin không có thật như: cần vốn để làm công trình xây dựng, đáo hạn ngân hàng hay nói dối với khách hàng có hình thức gửi tiền bằng online lãi suất sẽ cao hơn... rồi chiếm đoạt tiền của nhiều người.



Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến tháng 4-2022, Nguyễn Thị Phương đã chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hơn 81 tỉ đồng.



Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân nào là bị hại của bà Nguyễn Thị Phương thì đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ số 174 đường Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để trình báo.

Theo T.Trực (NLĐO)