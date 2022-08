Gia Lai: Bắt 3 đối tượng giả nhân viên ngân hàng lừa đảo

(GLO)- Lợi dụng sự cả tin của nạn nhân, 3 đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh đã gọi điện giả danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt gần 70 triệu đồng của 1 nạn nhân tại Gia Lai.





Chiều 4-8, Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Ngọc Linh (SN 2001), Nguyễn Khánh Linh (SN 1998) và Nguyễn Văn Độ (SN 1995) cùng trú tại TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng Ngọc Linh, Khánh Linh và Độ (lần lượt từ trái sang) tại cơ quan Công an. Ảnh: Mạnh Hùng



Trước đó, khoảng tháng 5-2022, Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận được tin trình báo của anh L.T.B.D. (trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku) về việc mình nhận được cuộc gọi của 2 người nữ tự xưng là nhân viên của ngân hàng M.-nơi anh có đăng ký thẻ tín dụng để tư vấn hủy không sử dụng dịch vụ thẻ. Bằng các thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã yêu cầu anh D. 8 lần cung cấp mã xác thực OTP để chúng thực hiện hành vi rút tiền, chiếm đoạt hơn 68 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của anh.



Qua xác minh, điều tra và bằng các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật, Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp cùng Công an TP. Hồ Chí Minh và Công an các tỉnh phía Nam xác định, bắt giữ 3 đối tượng Ngọc Linh, Khánh Linh và Độ vào ngày 2-8.



Bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã mua dữ liệu cá nhân của anh D. nên biết được anh có đăng ký thẻ tín dụng ở ngân hàng M. Dù không có khả năng hủy thẻ tín dụng nhưng các đối tượng vẫn lừa anh D. cung cấp mã OTP để giao dịch thanh toán trên gian hàng ảo và được gửi về tài khoản trên sàn thương mại điện tử Shopee. Đối tượng Độ là người nhận lại số tiền hơn 68 triệu đồng từ tài khoản Shopee, sau đó cả 3 chia nhau theo tỷ lệ % để chiếm đoạt.



Cơ quan Công an đã thu giữ 8 điện thoại di động, 14 máy tính các loại, 4 thẻ tài khoản ngân hàng, 69 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc và đối tượng đã được chuyển đến Công an TP. Pleiku thụ lý theo thẩm quyền.



VĂN NGỌC