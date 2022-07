(GLO)- Theo tính toán của nhiều chuyên gia kinh tế, việc áp dụng hệ thống thu phí ETC (thu phí điện tử) sẽ tiết giảm cho xã hội hàng nghìn tỷ đồng/năm. Đây là nội dung tại buổi Tọa đàm “Thu phí không dừng-Quyền lợi và trách nhiệm” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức.

Tham dự toạ đàm có: Thứ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải (GT-VT) Lê Đình Thọ; Thiếu tướng Lê Xuân Đức-Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an); Tổng Giám đốc Tổng Công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) Phạm Hồng Quang; Phó Tổng Giám đốc Công ty thu phí tự động VETC Hồ Trọng Vinh; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam VDTC Bùi Trình.

Theo đó, từ ngày 1-8, tất cả các tuyến cao tốc trên toàn quốc sẽ triển khai dịch vụ thu phí tự động không dừng (ETC-Electronic Toll Collection). Đây là hình thức thu phí áp dụng công nghệ tự động nhận diện phương tiện di chuyển qua và trừ tiền vào tài khoản giao thông. Vì thế, chủ phương tiện khi đi qua làn ETC không cần dừng xe lại trả tiền mà vẫn có thể đi qua trạm thu phí. Theo tính toán của nhiều chuyên gia, việc áp dụng hệ thống thu phí ETC sẽ tiết giảm cho xã hội hàng nghìn tỷ đồng/năm.

Trạm thu phí đường bộ. Ảnh Huy Minh

Bên cạnh những lợi ích có thể đo đếm được, việc đưa hệ thống thu phí ETC vào khai thác cũng đưa đến những lợi ích gián tiếp như: giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, tăng tuổi thọ động cơ cho chủ phương tiện, tiết kiệm chi phí bảo trì đường bộ cho chủ đầu tư, rút ngắn thời gian lưu chuyển hàng hóa trên đường và góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ về giảm thanh toán bằng tiền mặt… Đặc biệt, hệ thống ETC có thể giúp Nhà nước, nhà đầu tư quản lý được các phương tiện tham gia giao thông trên cả nước, từ đó có thể thực hiện được nhiều chính sách quản lý hiện đại.

Theo Thứ trưởng Bộ GT-VT Lê Đình Thọ, trong bối cảnh số dự án công trình giao thông và số lượng phương tiện tăng nhanh, hình thức thu phí thủ công đã bộc lộ nhiều hạn chế như: Thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, hạn chế trong việc kiểm soát doanh thu, tăng chi phí xã hội, chưa thuận tiện cho người tham gia giao thông khi qua trạm thu phí, chưa hiện đại hóa được hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GT-VT nghiên cứu triển khai dự án hiện đại hóa kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Về tiến độ triển khai, Thứ trưởng Bộ GT-VT cho biết, Bộ GT-VT đã chỉ đạo chủ đầu tư các dự án, cùng các địa phương triển khai lắp đặt vận hành thu phí không dừng tại 113 trạm thu phí đủ điều kiện. Trong đó, các trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ đều được lắp đặt thu phí không dừng tại tất cả các làn thu phí, bảo đảm chỉ duy trì 1 làn hỗn hợp/1 chiều xe chạy. Các tuyến cao tốc sẽ được vận hành thu phí không dừng toàn bộ kể từ ngày 1-8 tới đây theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng hành cùng Bộ GT-VT, chủ đầu tư và các địa phương trong việc triển khai đồng bộ hoá hệ thống thu phí không dừng trên toàn quốc, Thiếu tướng Lê Xuân Đức-Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an)-cho biết: Lực lượng Cảnh sát Giao thông lấy công tác tuyên truyền, vận động người dân qua công tác nghiệp vụ của mình để thấy lợi ích của thu phí không dừng, qua đó nắm bắt được vướng mắc, khó khăn của người dân liên quan đến hình thức thu phí khá mới mẻ này và hỗ trợ lái xe tháo gỡ ngay tại địa bàn cơ sở.

Lãnh đạo Bộ GT-VT cũng nêu quan điểm “những gì tốt nhất cho người dân thì chúng ta làm”. Bộ GT-VT đã cùng các đơn vị liên quan tính toán, dự báo tất cả những tình huống có thể xảy ra trong thời gian đầu triển khai đồng bộ thu phí không dừng trên toàn quốc. Do đó, bên cạnh việc tiếp tục tuyên truyền để người dân ủng hộ phương thức thu phí mới này, Bộ GT-VT sẽ tập trung xử lý những vấn đề, tình huống xảy ra trong thực tiễn từ lái xe, phương tiện và ngay cả hệ thống máy móc.

Thông tin về việc xử phạt, Thiếu tướng Lê Xuân Đức cho hay: Lực lượng Cảnh sát Giao thông là lực lượng thực thi quy định pháp luật. Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân nói chung, trong đó có lực lượng Cảnh sát Giao thông lấy người dân làm trung tâm. Do vậy, việc xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm ở trạm thu phí, Bộ Công an đặt công tác tuyên truyền lên trên hết. “Lực lượng Cảnh sát Giao thông tập trung tuyên truyền cho người dân hiểu được quyền lợi của mình khi đi trên cao tốc với dịch vụ thu phí không dừng, đồng thời gắn với trách nhiệm của họ. Cảnh sát Giao thông chỉ xử phạt những hành vi cố tình vi phạm”, Thiếu tướng khẳng định.