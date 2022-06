Triệt phá đường dây buôn lậu động vật hoang dã lớn nhất từ trước đến nay

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây buôn lậu động vật hoang dã với số lượng tang vật gồm sừng tê giác, xương sư tử, ngà voi, vảy tê tê,…lên đến hàng tấn, tổng trị giá khoảng 300 tỉ đồng.





Sáng 22-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Tài (SN 1989, tạm trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm" theo khoản 3, Điều 244 BLHS.



Trước đó, từ đầu năm 2021, Công an TP Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện buôn lậu, nhập khẩu trái phép động vật hoang dã xuyên quốc gia. Nhóm này sử dụng CMND của nhiều người, kể cả của người đã chết để lập ra các công ty "ma".





Nguyễn Đức Tài bị bắt để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm".



Các công ty này đều được đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, lấy trụ sở ảo, không biển hiệu, không có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng có hoạt động nhập khẩu hàng hóa từ các nước châu Phi về Việt Nam qua cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).



Đến tháng 7-2021, Công an Đà Nẵng phối hợp với Cục Hải quan thành phố, Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng cùng các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, phát hiện 52 khúc sừng tê giác với trọng lượng 138,784kg cùng 93 thùng xương sư tử với trọng lượng 3.108kg nhập khẩu từ Nam Phi, giấu trong container ván gỗ sàn, đơn vị nhận hàng là một doanh nghiệp "ma" đăng ký địa chỉ trên địa bàn phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ.



Hơn 3108kg xương sư tử bị phát hiện nhập lậu vào Việt Nam.



Đến ngày 5-1-2022, đơn vị tiếp tục phối hợp, kiểm tra một container khai báo tên hàng hóa là hạt điều nhập từ Nigeria, phát hiện bên trong container chứa 456,9kg ngà voi và 6.232kg vảy tê tê.



Với tổng số tang vật thu được là 138,784kg sừng tê giác, 3108kg xương sư tử, 456,9kg ngà voi, 6.232kg vảy tê tê, ước tính tổng giá trị lên đến 300 tỉ đồng. Đây là một trong những vụ buôn lậu động vật hoang dã lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện, bắt giữ, xử lý.



Qua điều tra, Công an TP Đà Nẵng xác định Nguyễn Đức Tài là người tổ chức nhập khẩu trái phép cả chục tấn sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm nói trên.





Số sừng tê giác là tang vật của vụ án.



Sáng 22-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ, đồng thời khám xét nơi ở và làm việc của Tài, thu giữ nhiều tang vật. Trong đó có 1 bao vảy tê tê được đối tượng cất giấu làm hàng mẫu để giới thiệu cho các đầu nậu.



Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục bóc gỡ các đối tượng liên quan nằm trong đường dây nhập lậu sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm vào Việt Nam.

Theo Hải Định (NLĐO)