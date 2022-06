Án mạng đau lòng ở Đồng Nai: Chồng cũ sát hại vợ rồi tự sát, bỏ lại con thơ

Người chồng cũ sát hại vợ rồi tự sát, bỏ lại con thơ ở Đồng Nai khiến người thân, hàng xóm bàng hoàng.





Ngày 9-6, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an huyện Định Quán khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc hai người tử vong tại xã Gia Canh.





Công an phong tỏa hiện trường vụ án mạng



Trước đó, chị L. cùng chồng sinh sống ở ngoài Bắc. Do mâu thuẫn vợ chồng, cả 2 chia tay. Sau đó, người phụ nữ đưa con nhỏ về ở nhà bố mẹ ruột ở xã Gia Canh, huyện Định Quán.



Vào đêm 8-6, chị L. đang ở nhà thì chồng cũ tìm đến, đóng kín cửa, đánh đập. Phát hiện sự việc, người thân chị L đã báo công an.



Lực lượng công an có mặt tại nhà chị L. để thuyết phục người chồng. Tuy nhiên lúc này chồng cũ chị L đã dùng dao sát hại chị rồi tự đâm nhiều nhát vào người.



Cả 2 được đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đều tử vong.

Theo Nguyễn Tuấn (NLĐO)