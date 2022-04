Thanh Hóa tìm thấy thi thể 5 học sinh mất tích trong vụ đuối nước

Do không có tiết học ở trường, 5 em học sinh lớp 6 không đến lớp mà rủ nhau đi tắm trên sông Mộc Khê tại vị trí giáp ranh giữa hai xã Thiệu Hợp và Thiệu Duy (huyện Thiệu Hóa), dẫn đến đuối nước.





(Ảnh minh họa. Hồng Điệp/TTXVN)



Trưa 5/4, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã tìm thấy thi thể của 5 học sinh lớp 6 Trường Trung học cơ sở Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, bị đuối nước trên sông Mộc Khê.



Trước đó, vào chiều 4/4, do không có tiết học ở trường nên 5 em học sinh không đến lớp mà rủ nhau đi tắm trên sông Mộc Khê tại vị trí giáp ranh giữa hai xã Thiệu Hợp và Thiệu Duy (huyện Thiệu Hóa), dẫn đến đuối nước.



Đến 19 giờ 30 ngày 4/4, gia đình không thấy các em về nên tổ chức tìm kiếm và phát hiện quần áo của các em trên bờ đập.



Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động phương tiện cùng 15 cán bộ, chiến sỹ khẩn trương đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Do đêm tối và thời tiết tương đối rét, công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn.



Đến gần 1 giờ ngày 5/4, lực lượng chức năng mới tìm được 2 thi thể và đến trưa cùng ngày mới tìm thấy toàn bộ thi thể các nạn nhân.



Cũng trong sáng 5/4, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cùng các tổ chức, đoàn thể tỉnh Thanh Hóa và chính quyền huyện Thiệu Hóa đã đến thắp hương, hỗ trợ, động viên chia sẻ với những mất mát của các gia đình có các nạn nhân bị đuối nước, động viên gia đình vượt qua mất mát đau thương, sớm ổn định sản xuất.

