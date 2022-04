Nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà cho vay lãi nặng, thu lợi gần 70 tỉ đồng

Nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà ở Bà Rịa - Vũng Tàu cho 8 người vay hơn 920 tỉ đồng để thu lợi bất chính gần 70 tỉ đồng.





Ngày 20.4, Viện KSND TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã hoàn tất cáo trạng chuyển TAND cùng cấp để xét xử Lâm Thị Thu Trà (48 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền.





Lâm Thị Thu Trà trong phiên tòa lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà bị can tham gia tố tụng với tư cách người bị hại. Ảnh: Nguyễn Long



2 đồng phạm của Trà là Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh bị truy tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Cho vay hơn 920 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 70 tỉ đồng



Theo cáo trạng, Lâm Thị Thu Trà hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen, tức cho vay tiền với mức lãi suất cao.



Trong khoảng thời gian từ năm 2018 - 2020, Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động từ 1.000 đồng - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Trong quá trình vay, nếu người vay không thanh toán được lãi thì sẽ cộng dồn vào tiền gốc, lập thành hợp đồng vay mới và cách tính tiền vay nợ như đã nêu trên.



Từ năm 2018, Trà trực tiếp thực hiện việc cho vay hoặc thông qua Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh.



Khi những người vay tiền không còn khả năng thanh toán thì phải dùng tài sản của mình như: đất đai, nhà cửa, các tài sản khác để thanh toán, cấn trừ các khoản tiền gốc và lãi cho Trà.



Theo đó, tổng số tiền gốc mà Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 người khác vay hơn 920 tỉ đồng. Quá trình cho vay tiền, những người này đã trả cho Trà số tiền gốc gần 800 tỉ đồng và tổng lãi trên 86 tỉ đồng.



Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền Trà đã thu lợi bất chính được từ việc cho vay gần 70 tỉ đồng.



Trong các nạn nhân của Trà có bà Trần Thị Kim Loan (bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Trà là nạn nhân tố cáo đến Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu - PV), do nhu cầu làm ăn trong năm 2019 đã vay của Trà gần 265 tỉ đồng, lãi suất từ 3.000 đồng - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Bà Loan đã thanh toán cho Trà hơn 272 tỉ đồng (nợ gốc hơn 264 tỉ đồng và 8,7 tỉ đồng tiền lãi). Số tiền mà Trà thu lợi bất chính gần 7 tỉ đồng.



Một nạn nhân khác của Trà là Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện "soi", bị can trong vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền mà Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đã điều tra bắt giam Thiện “soi” cùng con ruột của bị can này - PV).



Theo đó, do cần vốn để làm ăn kinh tế nên từ ngày 25.7.2019 đến ngày 9.8.2019, ông Thiện đã 4 lần vay tiền của Trà với tổng số tiền là 9,5 tỉ đồng của Trà, mức lãi suất là 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.



Các khoản vay trên, ngoài gốc thì ông Thiện đã trả tiền lãi cho Trà hơn 112 triệu đồng (Trà thu lợi bất chính gần 90 triệu đồng).



Lấy tiền lời để cho vay, trả tiền ngân hàng



Cơ quan CSĐT xác định hành vi rửa tiền của Trà như sau, trong quá trình thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với nạn nhân T.T.D.T, khi bà T. đến hạn trả tiền lãi hoặc trả nợ gốc thì Trà đã yêu cầu chuyển vào các tài khoản của một số người khác để trả nợ hoặc để cho vay hoặc nhờ họ nhận dùm.



Cơ quan CSĐT xác định, nhằm che giấu và hợp thức hóa số tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Lâm Thị Thu Trà đã yêu cầu bà T. thanh toán tiền gốc và lãi qua hệ thống ngân hàng cho Trà, tổng số tiền hơn 23 tỉ đồng, trong đó tiền gốc là 19 tỉ đồng, còn còn lại là tiền lãi. Số tiền mà Trà thu lợi bất chính có được từ việc cho bà T. vay là hơn 3,2 tỉ đồng.

Theo Nguyễn Long (TNO)