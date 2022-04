Công an TP HCM bắt nóng nhóm cướp 2 tỉ đồng

Một tổ trinh sát dày dặn kinh nghiệm thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM đã được phân công nhiệm vụ truy nhanh vụ cướp 2 tỉ đồng trong ngôi nhà mặt tiền quận 5.





Ngày 10-4, Công an TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Thái (28 tuổi), Lê Hồng Khanh (42 tuổi), Trần Minh Trung (37 tuổi) và Bùi Thị Thảo (26 tuổi, vợ Khanh), Lê Thị Dư (72 tuổi) và Lê Thị Hồng (35 tuổi) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".



Theo thông tin ban đầu, bà Dư và bà Hồng là người giúp việc cho căn nhà mặt tiền đường Trần Bình Trọng (quận 5, TP HCM). Ngày 9-4, em S. (14 tuổi) ở nhà với hai người giúp việc này thì có một thanh niên bấm chuông nói giao hàng.



Bà Hồng ra mở cửa, hai thanh niên xông vào trong, dùng hung khí yêu cầu em S. chỉ chỗ để tiền nếu không sẽ giết.





Công an làm việc với nhóm gây ra vụ cướp tài sản





Hai người giúp việc cũng bị trói. Thấy vậy, em S. đã mở két sắt để hai tên cướp lấy đi 1,8 tỉ đồng cùng 10.000 USD và nhiều tài sản khác.



Công an vào cuộc thì bà Dư khai rằng bị một kẻ cướp khống chế, đưa xuống bếp đe doạ, lục soát lấy đi 10 triệu đồng.



Camera an ninh ghi lại vụ cướp diễn ra trong khoảng 20 phút, những người bên trong không phản kháng, không ai bị thương.



Một tổ trinh sát dày dặn kinh nghiệm đã nhận lệnh điều tra. Chưa đến hai giờ, công an ập đến nhà trọ trên đường số 1, phường An Lạc, quận Bình Tân bắt giữ nhóm liên quan.



Theo đó, hai tên cướp xông vào nhà được xác định là Thái và Khanh; những người còn lại đóng vai trò chỉ điểm, giúp sức.



Theo lời khai, Dư và Hồng trước đó đã báo tin để cho nhóm Thái và Khanh lên kế hoạch cướp tài sản. Các thành viên trong nhóm đều là người quen biết, họ hàng. Công an cũng thu giữ toàn bộ tài sản trong vụ cướp.

