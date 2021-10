Sát hại người tình, cướp tài sản, nhận án tử hình

Quá trình chung sống như vợ chồng, do Hoàng và bà Toan đều không có công việc ổn định nên gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Bà Toan hỏi xin Hoàng 4 triệu đồng để mua xe máy thì Hoàng nói chỉ có 1,6 triệu đồng nên hai người xảy ra lời qua tiếng lại và cãi nhau. Sau khi uống bia, Hoàng đã sát hại bà Toan.





Ngày 19/10, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Duy Hoàng (SN 1976, trú tại thôn Thanh Bồ, xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hoà, Hà Nội) bị truy tố về hai tội giết người và cướp tài sản. Bị hại trong vụ án là người tình của bị cáo và hơn bị cáo 4 tuổi.



Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Hoàng là lao động tự do, đã có vợ và hai con. Cuối năm 2017, Hoàng quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm với bà Đoàn Thị Toan (SN 1972, trú tại xã Hoàng Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Từ mối quan hệ này, tháng 5/2018, Hoàng ly hôn vợ rồi về chung sống với bà Toan tại nhà riêng của bà. Quá trình chung sống, do Hoàng và bà Toan đều không có công việc ổn định nên gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Tháng 11/2020, Hoàng đi làm thợ xây tại công trường xây dựng Him Lam ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.



Bị cáo Hoàng tại phiên toà.



Chiều 29/11/2020, bà Toan gọi điện hỏi xin Hoàng 4 triệu đồng để mua xe máy. Hoàng hẹn bà Toan đến khu vực Cầu Am ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông lấy tiền. Khoảng 17h20’ cùng ngày, bà Toan cùng con gái đi xe buýt đến khu vực Nhà văn hoá trung tâm quận Hà Đông thì được bạn của con gái bà đón đến Cầu Am. Tại đây, Hoàng đón bà Toan bằng taxi. Còn con bà Toan đi cùng xe bạn gái. Hoàng đưa bà Toan đến một quán phở ở quận Hà Đông ăn tối. Sau đó, cả hai vào một nhà nghỉ ở đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông.



Trong lúc nói chuyện, bà Toan hỏi xin Hoàng 4 triệu đồng để mua xe máy thì Hoàng nói chỉ có 1,6 triệu đồng nên hai người xảy ra lời qua tiếng lại và cãi nhau. Hoàng khai, bà Toan đã chửi và xúc phạm Hoàng nên anh ta bỏ xuống quầy lễ tân mua ba lon bia mang lên phòng. Khoảng 2h ngày 30/11 thì Hoàng uống hết ba lon bia. Trong người có hơi men, do bực tức về việc bị bà Toan chửi trước đó nên nhân lúc bà Toan đang ngủ, Hoàng đã tấn công vào vùng đầu và mặt bà Toan khiến bà bị chảy máu. Khi bà Toan chống cự, Hoàng dùng khăn bịt mũi và dùng tay bóp cổ bà cho đến khi tắt thở.



Sau khi gây án, Hoàng lấy của bị hại chiếc điện thoại rồi xuống nhà nghỉ gọi taxi về nhà mình ở thôn Thanh Bồ, xã Lưu Hoàng. Đến 15h45’ cùng ngày, Hoàng đến Công an xã Lưu Hoàng đầu thú. Quá trình điều tra vụ án, đại diện gia đình bị hại yêu cầu Hoàng phải bồi thường số tiền chi phí mai táng cho bà Toan 100 triệu đồng, nhưng Hoàng chưa bồi thường.



Tại phiên toà, bị cáo Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định và xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện bị hại đề nghị HĐXX xử lý nghiêm hành vi phạm tội của bị cáo theo quy định của pháp luật. Đồng thời buộc bị cáo bồi thường về dân sự cho bị hại.



HĐXX khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng là đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì mâu thuẫn lời qua tiếng lại mà Hoàng nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của bà Toan. HĐXX nhận thấy, với hành vi gây ra, bị cáo đã mất tính người nên không còn khả năng giáo dục, cải tạo thành người có ích nên cần thiết phải loại bỏ bị cáo vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội mới tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội.



Với phán quyết trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, HĐXX buộc bị cáo phải thi hành hình phạt chung là tử hình. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường về dân sự cho đại diện của bị hại theo quy định của pháp luật.





