Sát hại người tình rồi để trong phòng trọ 9 ngày mới ra công an đầu thú

Do mâu thuẫn chuyện tình ái, một nghi phạm tên Hùng ở Thanh Hóa đã sát hại người tình, sau đó để trong phòng trọ 9 ngày. Hùng sau đó ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.





Ngày 17-7, tin từ Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa tìm thấy thi thể của một phụ nữ bị sát hại nhiều ngày qua, thi thể đang trong tình trạng phân hủy mạnh, nghi phạm gây án cũng đã tới công an đầu thú.





Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ việc



Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 16-7, một người tên Hùng (ngụ xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tới Công an thị xã Bỉm Sơn đầu thú, khai nhận mình đã xuống tay sát hại người tình nhiều ngày trước đó.



Từ thông tin của nghi phạm, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại khu nhà thuê trọ ở phố 4, phường Lam Sơn,thị xã Bỉm Sơn và phát hiện trong căn nhà trọ, một thi thể phụ nữ trong tình trạng phân hủy mạnh.



Nghi phạm Hùng khai nhận do mâu thuẫn tình ái, Hùng đã cầm dao đâm người phụ nữ tên S. (SN 1990, ngụ tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) vào ngày 8-7.



Theo người dân xung quanh, căn phòng trọ này do người phụ nữ đã có gia đình, làm tại một công ty đóng trên địa bàn, thuê trọ. Những ngày qua, xung quanh khu vực này có mùi lạ bốc ra và rất nhiều ruồi bay về.



Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an thị xã Bỉm Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)