Nguyên trưởng Công an Q.Đồ Sơn và 6 cấp dưới làm sai bị khai trừ khỏi Đảng

Thành ủy Hải Phòng đã quyết định khai trừ Đảng ông Trần Tiến Quang, nguyên Trưởng Công an Q.Đồ Sơn, và 6 người từng là thuộc cấp của ông này tại Công an Q.Đồ Sơn.

Ngày 5.3, tin từ UBKT Thành ủy Hải Phòng, cơ quan này đã có quyết định kỷ luật đối với tập thể Đảng cũng như các nguyên lãnh đạo, cán bộ Công an Q.Đồ Sơn do liên quan đến vụ việc làm sai lệch hồ sơ trong vụ việc có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Hải Sơn 86 (P.Hợp Đức, Q.Đồ Sơn).



Ông Trần Tiến Quang khi còn là Trưởng công an Q.Đồ Sơn. Ảnh: PT

Theo đó, UBKT Thành ủy Hải Phòng nhận thấy, BCH Đảng bộ Công an quận, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Q.Đồ Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 giai đoạn từ tháng 6.2020 đến tháng 9.2021 đã vi phạm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát, để nhiều cán bộ, đảng viên, chiến sĩ vi phạm trong quá trình giải quyết vụ việc có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Hải Sơn 86.

Trong đó, ông Trần Tiến Quang, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Đồ Sơn, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng công an Q.Đồ Sơn đã vi phạm quy chế làm việc của Đảng và công an; thiếu trách nhiệm, buông lỏng trách nhiệm; thiếu kiểm tra giám sát đối với các tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ chiến sĩ, để xảy ra vụ việc nghiêm trọng tại Công an quận trong quá trình giải quyết vụ việc trên. Theo UBKT Thành ủy Hải Phòng, ông Quang có hành vi chỉ đạo làm sai lệch hồ sơ vụ việc, bị cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao khởi tố, bắt tạm giam và bị Bộ trưởng Bộ Công an kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, xét tính chất, nội dung vụ việc vi phạm, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Tiến Quang.

Một số cán bộ chiến sĩ công an Q.Đồ Sơn trong quá trình giải quyết vụ việc nói trên tại quán karaoke Hải Sơn 86 đã có hành vi chỉ đạo tiêu hủy hồ sơ ban đầu và làm lại hồ sơ, làm sai lệch hồ sơ vụ việc để không xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, bị cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao khởi tố, bắt tạm giam và Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân.

Xét nội dung tính chất, mức độ vi phạm của vụ việc, căn cứ các quy định về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Thành ủy Hải Phòng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối Phạm Quang Tuấn, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan điều tra, nguyên Phó trưởng Công an Q.Đồ Sơn; Đinh Đình Việt, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Đội trưởng Đội điều tra hình sự về kinh tế, ma túy; Nguyễn Hữu Cường, nguyên Phó bí thư Chi bộ, nguyên Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp; Nguyễn Hữu Dũng, nguyên Phó bí thư Chi bộ, nguyên Đội phó Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội; Nguyễn Viết Công, cán bộ Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội; Vũ Duy Thanh, cán bộ Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội và Vũ Hoàng Văn, nguyên cán bộ Đội kiểm soát quản lý hành chính (đều thuộc Công an Q.Đồ Sơn).

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào ngày 13.11.2020, cán bộ chiến sĩ Đội điều tra tổng hợp và quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Q.Đồ Sơn phát hiện tại quán karaoke Hải Sơn 86 (P.Hợp Đức, Q.Đồ Sơn) có nhiều đối tượng đang có dấu hiệu phê, lắc ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 25/28 đối tượng dương tính với ma túy.

Tuy nhiên, đến đêm cùng ngày, tất cả những người ở quán karaoke Hải Sơn 86 được thả về nhà.

Vụ việc sau đó được ông Trịnh Văn Khoa, khi đó là cán bộ Đội điều tra tổng hợp, Công an Q.Đồ Sơn, làm đơn tố cáo đến VKSND tối cao và Thanh tra Bộ Công an, đồng thời ông Khoa cũng xin ra khỏi ngành.

Căn cứ vào kết luận điều tra, Cơ quan Điều tra VKSND tối cao đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố các bị can: Phạm Quang Tuấn, Nguyễn Hữu Cường, Đỗ Hữu Dũng, Đinh Đình Việt, Nguyễn Việt Cường và Vũ Duy Thanh về tội "làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" theo điểm b khoản 3 điều 375 Bộ luật Hình sự. Đây đều là các nguyên lãnh đạo, cán bộ Công an Q.Đồ Sơn.

Trong kết luận đều tra ban đầu của VKSND tối cao, một số bị can đã khai ông Trần Tiến Quang chỉ đạo nhận tiền để làm sai lệch hồ sơ vụ việc tại quán karaoke Hải Sơn 86.

Sau quá trình điều tra, ngày 28.12.2021, Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao đã tống đạt, thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Tiến Quang, nguyên trưởng Công an quận Đồ Sơn, về tội "làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" để điều tra, xử lý theo quy định.

Trước thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Trần Tiến Quang (hàm đại tá) đã được điều chuyển từ Công an Q.Đồ Sơn về làm Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP.Hải Phòng.