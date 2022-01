Khai trừ khỏi Đảng đối với Giám đốc CDC Hải Dương

Ngày 31.12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương.





Cụ thể, tại kỳ họp thứ 5 diễn ra ngày 31.12, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương xem xét, thi hành kỷ luật ông Phạm Duy Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương.

Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ Hải Dương khai trừ Đảng với ông Phạm Duy Tuyến. Ảnh: Bộ Công an



UBKT Tỉnh uỷ nhận thấy: Ông Phạm Duy Tuyến với cương vị là Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương, khi thực hiện việc ký hợp đồng mua sắm thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 đã vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra theo quy định của pháp luật.



Ông Phạm Duy Tuyến đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng và những điều đảng viên không được làm, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đảng và ngành y tế tỉnh Hải Dương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Duy Tuyến.



Trước đó, ngày 21.12, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng; Giám đốc Sở Y tế quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Duy Tuyến.



Như Lao Động đưa tin, ngày 18.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đã khởi tố 7 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại CDC Hải Dương. Trong đó có ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương.



Ngày 31.12, C03 đã ra Quyết định khởi tố bổ sung về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với ông Tuyến.

Theo Đặng Luân (LĐO)