UBND TP HCM chỉ đạo khẩn vụ mua sắm kít xét nghiệm Covid-19

TP HCM sẽ thành lập đoàn liên ngành để thanh tra, kiểm tra đột xuất việc mua bán, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng kít xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR tại một hoặc một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.





Sáng 5-1, UBND TP HCM đã có công văn khẩn gửi các sở, ban, ngành, Công an thành phố; UBND TP Thủ Đức và quận, huyện về tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm các loại kít xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR.



Theo đó, UBND TP HCM giao Thanh tra thành phố thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để thanh tra, kiểm tra đột xuất việc mua bán, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng kít xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR xác định Covid-19 tại một hoặc một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.



Đồng thời phối hợp, hỗ trợ, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh kít xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR xác định Covid-19 đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ; tránh trùng lặp, không làm cản trở hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra.



Việc này nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động phòng chống dịch Covid-19; trong đó, tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm các loại kít xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR.



UBND TP HCM cũng giao Sở Y tế đánh giá kết quả kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện... phòng, chống dịch, đặc biệt là các loại kít xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR xác định Covid-19; giá xét nghiệm và giá dịch vụ xét nghiệm đang thực hiện tại các công ty cung ứng, các cơ sở sử dụng các loại xét nghiệm.



Tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện,... phục vụ công tác phòng, chống dịch.



Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuyên truyền người dân sử dụng thuốc an toàn, chỉ sử dụng kít xét nghiệm chẩn đoán kháng nguyên nhanh xác định Covid-19 đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, bảo đảm quyền lợi cho người bệnh, tránh việc kẻ xấu lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.



Công an thành phố kiểm tra, xác minh việc đăng tải các thông tin liên quan đến mua, bán thuốc điều trị Covid-19 đang thử nghiệm lâm sàng, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện,... phục vụ công tác phòng, chống dịch không có nguồn gốc xuất xứ thông qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác; xử lý nghiêm để răn đe các trường hợp vi phạm.



TP Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra việc kinh doanh thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế trên địa bàn quản lý; giám sát việc vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm chủng miễn phí cho mọi người dân, không được thu bất cứ khoản phí nào trong tiêm chủng. Kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh tại địa phương, tránh lạm dụng, lãng phí, gây thất thoát; xử lý, khắc phục ngay những tồn tại liên quan đến công tác phòng chống dịch, nhất là việc tổ chức xét nghiệm và tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Theo Phan Anh (NLĐO)