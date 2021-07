Ngăn chặn việc bán kít test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc

Vào lúc 15 giờ 30 ngày 29/7, Công an Tuy Hòa đã bắt quả tang Nguyễn Thị Xuân Hương đang kinh doanh 50 bộ kít test nhanh COVID-19 nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.



Đối tượng Nguyễn Thị Xuân tại Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên). (Ảnh: TTXVN phát)



Ngày 30/7, Công an thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, đơn vị đã kiểm tra bắt quả tang một đối tượng bán kít test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc.



Vào lúc 15 giờ 30 ngày 29/7, Công an Tuy Hòa đã bắt quả tang Nguyễn Thị Xuân Hương (sinh năm 2001, thường trú tại Khu phố 1, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa) đang kinh doanh 50 bộ kit test nhanh COVID-19 nhãn hiệu SGTi-Flex Covid-19 Ag (của Hàn Quốc).



Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Thị Xuân Hương không cung cấp được các loại giấy tờ chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.



Công an thành phố Tuy Hòa đã tạm giữ 50 bộ kit test nhanh nói trên, đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.



Theo đại diện Công an Tuy Hòa, thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, nhiều đối tượng rao bán tràn lan trên mạng xã hội các bộ kit test nhanh COVID-19 có giá từ 300.000 đến 800.000 đồng với lời quảng cáo là xuất xứ từ Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc…



Vì lo lắng cho sức khỏe của bản thân và gia đình nên nhiều người dân đã mua các loại kít test nhanh trôi nổi trên thị trường.



Công an Tuy Hòa khuyến cáo người dân không mua bán, sử dụng các loại test nhanh COVID-19 trôi nổi trên thị trường, việc test nhanh SARS-CoV-2 cần được các cơ quan chuyên môn y tế hướng dẫn, cho phép sử dụng theo quy định.



