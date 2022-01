Tài xế gây tai nạn khiến 2 người tử vong, 13 người bị thương: Đều đặn nhận thuốc điều trị tâm thần mỗi tháng

Tài xế Nguyễn Văn Thâu có hồ sơ bệnh án tâm thần tại Trạm y tế xã Nhơn Phúc và nhận thuốc điều trị hằng tháng tại đây kể từ năm 2006 đến nay.





Ngày 4/1, lãnh đạo UBND xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, gia đình tài xế Nguyễn Văn Thâu (người điều khiển xe đầu kéo tông 15 người thương vong ngày 30/12/2021) thuộc diện cận nghèo, cuộc sống rất khó khăn.



Ngoài ra, cá nhân Thâu đang nhận tiền trợ cấp người mắc bệnh tâm thần hằng tháng với mức 540.000 đồng. Trong khi đó, việc tài xế Thâu đi thi và lấy giấy phép lái xe thì địa phương không hề hay biết.



Nguyễn Văn Thâu, có hồ sơ bệnh án tâm thần tại Trạm y tế xã Nhơn Phúc và nhận thuốc điều trị hằng tháng tại đây kể từ năm 2006 đến nay. Ảnh: DT.



Theo ông Nguyễn Đăng Khoa -Trưởng Trạm y tế xã Nhơn Phúc, tài xế Nguyễn Văn Thâu, có hồ sơ bệnh án tâm thần tại Trạm y tế xã Nhơn Phúc và nhận thuốc điều trị hằng tháng tại đây kể từ năm 2006 đến nay.



Theo hồ sơ bệnh án của Nguyễn Văn Thâu được Trạm y tế xã Nhơn Phúc cung cấp, người này được khám bệnh vào ngày 7/11/2006, được xác định có các triệu chứng tâm thần từ năm 2001.



Theo hồ sơ bệnh án của Nguyễn Văn Thâu, lần cuối người này nhận thuốc điều trị bệnh là vào ngày 12/12/2021, với diễn biến bệnh: bệnh nhân ổn định tinh thần.



Từ năm 2006 cho đến nay, hằng tháng Nguyễn Văn Thâu vẫn đều đặn đến nhận thuốc điều trị bệnh tâm thần tại Trạm y tế xã Nhơn Phúc và Thâu thuộc diện người bệnh được điều trị tại nhà.



Ông Lê Hoài Linh, Giám đốc Công ty TNHH TMDV VT Phúc Vinh (trụ sở tại TP.Quy Nhơn, Bình Định) cho rằng, lúc nhận tài xế Thâu về thử việc, phía công ty không biết người này có sổ điều trị bệnh tâm thần.



"Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ giấy tờ, giấy phép lái xe có đầy đủ. Giấy phép lái xe của Thâu mới được cấp lại hồi tháng 6/2021. Nếu tài xế bị tâm thần thì địa phương, gia đình quản lý chứ công ty không biết", ông Linh cho hay.



Tài xế Nguyễn Văn Thâu. Ảnh: DT.



Theo tìm hiểu của chúng tôi, tài xế Nguyễn Văn Thâu học lái xe hạng E tại Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định từ ngày 21/9/2017 đến ngày 11/11/2017. Thời điểm này, trong hồ sơ của tài xế Thâu có giấy khám sức khỏe được Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước (Bình Định) cấp ngày 18/9/2017. Bác sĩ Vũ Duy Hải là người ký kết luận và đóng dấu thể hiện tài xế Thâu "Đủ điều kiện sức khỏe lái xe hạng E".



Ngày 24/6/2021, tài xế Nguyễn Văn Thâu có đơn xin cấp, đổi giấy phép lái xe hạng E, FC với lý do "giấy phép lái xe cũ thời gian lâu bị mờ". Trong hồ sơ gửi Sở GTVT tỉnh Bình Định, có giấy khám sức khỏe do Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (TP.Quy Nhơn) cấp ngày 24/6/2021 có ghi rõ "Đủ điều kiện sức khỏe lái xe ô tô hạng FC" và "Đủ điều kiện sức khỏe lái xe ô tô hạng E".



Trước đó, ngày 30/12/2021, Nguyễn Văn Thâu điều khiển xe đầu kéo BKS 77C-154.14 kéo theo rơ moóc 77R-006.81 của Công ty Phúc Vinh tông 15 người thương vong. Sau khi gây ra tai nạn, Thâu tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy ra QL19 rồi QL1A theo hướng Bắc - Nam.



Người dân và lực lượng công an đuổi theo để truy bắt xe đầu kéo BKS 77C-154.14. Sau khi truy đuổi hơn 25km, lực lượng chức năng đã phối hợp với Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định ) chặn được xe đầu kéo BKS 77C-154.14 và bắt giữ Thâu khi đang di chuyển trên QL1A, đoạn qua địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. Lúc này, dưới gầm xe đầu kéo vẫn còn một xe máy bị kẹt.



Vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong và 13 người bị thương nặng. Ngoài ra, xe đầu kéo và hàng loạt xe máy của các nạn nhân bị hư hỏng. Sau khi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn trên, gia đình đã trình cơ quan chức năng sổ theo dõi bệnh tâm thần của Nguyễn Văn Thâu tại cộng đồng từ năm 2016. Cơ quan CSĐT quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thâu.

