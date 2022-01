Bình Định: Khởi tố vụ án, khởi tố tài xế gây tai nạn liên hoàn

Cơ quan Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết.





Chiều ngày 1.1, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an thị xã An Nhơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Thâu (SN 1985, trú xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.



Tài xế Nguyễn Văn Thâu tại cơ quan điều tra.



Trước đó, khoảng 17h ngày 30.12.2021, tài xế Thâu điều khiển xe tải 77C-15.414 kéo theo rơ móc 77R-00681 theo hướng Đông–Tây trên đường ĐT639, ĐT 638 thuộc địa phận xã Nhơn Phúc, Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn xảy ra tai nạn với 13 xe môtô và 1 xe đạp trên đường làm 2 người chết, 16 người bị thương.



Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Thâu tiếp tục lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng cảnh sát giao thông Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước đã truy đuổi, khống chế, đưa tài xế cùng phương tiện về Công an thị xã An Nhơn để điều tra.



Công an thị xã An Nhơn đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế Nguyễn Văn Thâu, kết quả đều âm tính. Bước đầu xác định tài xế này có bằng lái xe nhưng lại có sổ tâm thần. Ngoài ra, người này khai nhận có sử dụng heroin trước khi gây ra tai nạn một ngày.



Theo DIỄM PHÚC (LĐO)