Phú Yên: Hai học sinh bị sóng biển cuốn trôi mất tích

Ngày 14/1, 2 học sinh lớp 10 đang tắm biển tại bãi tắm đường Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên đã bị sóng cuốn trôi mất tích, hiện vẫn chưa tìm thấy.



Lực lượng chức năng tìm kiếm. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)



Chiều 14/1, ông Hà Bích Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm hai học sinh mất tích do sóng biển cuốn trôi.



Theo thông tin ban đầu, vào 16 giờ cùng ngày, 4 học sinh lớp 10A3 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, thành phố Tuy Hòa, gồm Trần Nhật Duy H.; Đặng Hiếu N.; Bùi Hồng Ph. và một học sinh (chưa rõ danh tính) cùng tắm biển tại bãi tắm đường Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa.



Tắm được khoảng 20 phút Trần Nhật Duy H. và Đặng Hiếu N. bị sóng biển cuốn ra xa bờ mất tích.



Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường 7, thành phố Tuy Hòa, cùng với Đội cứu hộ cứu nạn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ Công an tỉnh Phú Yên đã khẩn trương đến hiện trường triển khai các phương án tìm kiếm các nạn nhân.



Tuy nhiên, do sóng biển lớn, trời tối nên đến 18 giờ cùng ngày các lực lượng vẫn chưa tìm thấy hai học sinh mất tích.

