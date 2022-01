Phú Yên: Bắt nghi phạm gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản của phụ nữ

Công an tỉnh Phú Yên đã khen thưởng các lực lượng có thành tích trong điều tra, truy xét, phát hiện và bắt giữ nghi phạm gây ra 6 vụ cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn.



Thượng tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, tặng hoa cho các đơn vị có thành tích bắt nghi phạm gây ra 6 vụ cướp, cướp giật tài sản. Ảnh: Đức Huy



Sáng 18.1, Công an tỉnh Phú Yên đã khen thưởng Công an TX.Đông Hòa, Công an TP.Tuy Hòa và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên vì có thành tích trong điều tra, truy xét, phát hiện, bắt giữ nghi phạm gây ra hàng loạt các vụ cướp, cướp giật tài sản tại địa bàn giáp ranh giữa TX.Đông Hòa và TP.Tuy Hòa.



Nghi phạm Nguyễn Ngọc Tân gây ra 6 vụ án cướp, cướp giật. Ảnh: Công an TX. Đông Hòa cung cấp



Trước đó, ngày 11.1, Cơ quan CSĐT Công an TX.Đông Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Tân (35 tuổi, ở KP.Phú Hòa, P.Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa) về hành vi cướp giật tài sản.



Theo cơ quan điều tra, thời gian qua, trên địa bàn TX.Đông Hòa xảy ra một số vụ cướp giật tài sản với hành vi manh động, liều lĩnh. Đối tượng đã nhắm đến nạn nhân là phụ nữ khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông có đeo túi xách để thực hiện hành vi phạm tội.



Trước tình hình trên, với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nhanh chóng điều tra khám phá, Công an TX.Đông Hòa đã tập trung chỉ đạo quyết liệt lực lượng cảnh sát hình sự triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát địa bàn, đối tượng, huy động tối đa lực lượng để điều tra, xác minh, truy bắt tên cướp này.



Chỉ sau một thời gian ngắn, Công an TX.Đông Hòa phối hợp với Công an TP.Tuy Hòa và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên đã điều tra, làm rõ Nguyễn Ngọc Tân là nghi phạm gây ra 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TX.Đông Hòa và TP.Tuy Hòa.



Tại lễ khen thưởng, thượng tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, đã chỉ đạo Công an TX.Đông Hòa cùng Công an TP.Tuy Hòa và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ một số vụ cướp, cướp giật trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

