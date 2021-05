Lợi dụng đường vắng mùa dịch Covid-19 cướp giật tài sản phụ nữ

Sáng 16.5, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự nghi can chuyên cướp giật tài sản phụ nữ, lợi dụng mùa dịch Covid-19, ngoài đường vắng vẻ do người dân hạn chế đi lại.



Tuấn bị tạm giữ hình sự - ẢNH: NGUYỄN TÚ



Trước đó, lúc 23 giờ ngày 15.5, chị Nguyễn Thị H. (31 tuổi, ngụ K7 Phạm Cự Lượng, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà) điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Huy Chương (P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) thì bị một nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát, cướp giật điện thoại di động.



Lúc này, chị H. đang cầm điện thoại nghe cuộc gọi của gia đình giục chị về nhà.



Nhận tin báo, Công an Q.Sơn Trà và P.Mân Thái tập trung truy xét, rạng sáng ngày 16.5 bắt được Huỳnh Anh Tuấn (23 tuổi, ngụ K159 Phó Đức Chính, tổ 85, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà).



Với tang vật điện thoại của chị H., Tuấn thừa nhận hành vi, ngoài ra Tuấn khai nhận trong đêm 14 và 15.5 còn cướp giật tài sản của 2 phụ nữ khác tại P.Thọ Quang (Q.Sơn Trà). Tuấn thừa nhận nhắm vào phụ nữ để cướp và lợi dụng đường sá vắng vẻ do người dân hạn chế ra ngoài để phòng Covid-19.

Theo NGUYỄN TÚ (TNO)