Đường dây 200 triệu lít xăng giả: Khởi tố 97 bị can, phong tỏa gần 300 tỉ đồng

Thông tin về đường dây 200 triệu lít xăng giả này được thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết tại phiên chất vấn của kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai diễn ra chiều 7.12.





Liên quan đường dây 200 triệu lít xăng giả, thiếu tướng Vũ Hồng Văn cho biết tính đến hết tháng 11.2021, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã khởi tố 97 bị can với 6 tội danh, tạm giữ trên 3 triệu lít xăng dầu giả, 18 tàu thủy, 18 ô tô và trên 100 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều ngoại tệ. Bên cạnh đó còn phong tỏa 51 tài khoản với số tiền bị phong tỏa gần 300 tỉ đồng.



Gần nhất, ngày 27.11 Công an Đồng Nai bắt thêm một chủ cây xăng ở TP.HCM để điều tra về hành vi buôn lậu. Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp



Theo thiếu tướng Vũ Hồng Văn, qua giám định toàn bộ các mẫu xăng dầu mà Công an Đồng Nai thu giữ được, đều vượt ngưỡng tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế.



“Thành công của chuyên án đã đập tan và bẻ gãy đường dây buôn lậu xuyên quốc gia, chặn đứng hoạt động sản xuất xăng giả, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, chống thất thu ngân sách nhà nước, ổn định thị trường xăng dầu và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân”, thiếu tướng Vũ Hồng Văn nhấn mạnh.



Trước đó như Thanh Niên đã đưa tin, đường dây 200 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu. Đêm 6.2.2021, Công an Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 14 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, triệt phá chuyên án. Tại thời điểm bị triệt phá, ước tính khoảng 200 triệu lít xăng giả đã được đường dây này sản xuất ra thị trường. Hiện Công an Đồng Nai đang tiến hành sơ kết giai đoạn 1 của chuyên án.

