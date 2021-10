Phải lôi những kẻ bảo kê vụ 200 triệu lít xăng lậu, xăng giả ra ánh sáng

Ngày 21.10, Công an Đồng Nai phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và lực lượng Bộ Công an khám xét khẩn cấp doanh nghiệp xăng dầu ở thành phố Vũng Tàu, liên quan đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả trong chuyên án 920G.

Khán xét hiện trường liên quan đến vụ xăng giả tại Công ty Hà Lộc. Ảnh: LĐO

Công an đã khởi tố bắt tạm giam bà Mai Thị Dần - Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc, một trùm kinh doanh xăng dầu ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Vụ án gây chấn động địa phương vì khó ai ngờ người giàu có như bà trùm xăng dầu lại liên quan đến vụ án xăng giả có phạm vi hoạt động nhiều tỉnh.

Băng nhóm này đã tung 200 triệu lít xăng lậu, xăng giả ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng. Thị trường xăng dầu trong nước bị lũng đoạn, gây thiệt hại kinh tế cho đất nước, thất thu ngân sách.

Phương tiện sử dụng xăng giả bị hư hại, đó là thiệt hại của người tiêu dùng. Chưa kể, có nhiều vụ ôtô đang chạy tự dưng bốc cháy không rõ nguyên nhân. Rất có thể do sử dụng loại xăng giả này.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra đã khởi tố ông Ngô Văn Thụy (57 tuổi) - Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) - để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Nhưng chắc chắn không chỉ có một người cấp bậc Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu có thể bảo kê cho một đường dây xăng giả quy mô hàng nghìn tỉ đồng, hoạt động trên phạm vi rộng, từ Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai.

Hoạt động nhiều năm, chế biến và tung ra thị trường 200 triệu lít xăng giả và kém chất lượng không phải là chuyện đơn giản. Xăng giả và các loại thiết bị chế biến không phải dễ giấu giếm như tép heroin, cho nên không dễ dàng qua mắt được những cơ quan quản lý.

Các hoạt động của băng nhóm tội phạm này gồm mua nhiều tàu vận tải hàng hải trọng tải lớn để vận chuyển xăng lậu, xăng giả từ nước ngoài về khu vực phao số 0, sử dụng hóa chất để pha chế thành xăng giả, vận chuyển đi các nơi để tiêu thụ.

Hoạt động rầm rộ như vậy nhưng tại sao vẫn qua mắt được, chưa kể là sử dụng hóa đơn chứng từ giả để hợp thức hóa số xăng giả.

Đây là câu hỏi mà người dân đặt ra, với niềm tin rằng cơ quan điều tra sẽ làm rõ.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 70 người về các tội Buôn lậu; Sản xuất buôn bán hàng giả; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ... nhưng chỉ một người là cán bộ làm "bảo kê" là Ngô Văn Thụy.

Hãy tiếp tục lôi những kẻ bảo kê khác ra ánh sáng.