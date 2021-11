Phong tỏa khu dự án nhà ở điều tra vụ phát hiện thi thể

Công an tỉnh Bình Dương đã phong tỏa khu đất trống làm dự án nhà ở điều tra làm rõ vụ phát hiện thi thể.





Công an điều tra làm rõ vụ phát hiện thi thể người trong bãi đất trống đang làm dự án nhà ở.



Vụ phát hiện một thi thể người có nghi vấn án mạng xảy ra ở khu đất trống đang làm dự án nhà ở thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.



Thông tin ban đầu, vào chiều tối 15.11, khi một người dân đi ngang qua khu vực này, thấy mùi hôi thối nên đã vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện một thi thể. Sự việc sau đó nhanh chóng được trình báo cơ quan công an.



Nhận được tin báo, công an địa phương lập tức có mặt phong tỏa khu vực hiện trường. Trong đêm ngày 15 sang ngày 16.11, các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Thuận An, công an tỉnh Bình Dương đã có mặt khám nghiệm điều tra.





Công an phong tỏa hiện trường khám nghiệm khu vực phát hiện thi thể.



Tại hiện trường thi thể đã phân hủy mạnh. Nạn nhân mặc đồ ngủ của nữ, không có giấy tờ tùy thân. Phía bên trên thi thể được bao phủ bởi cỏ và bao bì.



Công an tỉnh Bình Dương đang xác định danh tính nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chết người này.



Theo ĐÌNH TRỌNG (LĐO)