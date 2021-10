TT-Huế: Phát hiện thi thể treo trên biển quảng cáo cách mặt đất hơn 10m

Nam thanh niên ở Thừa Thiên Huế được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trên biển quảng cáo cách mặt đất khoảng hơn 10m.





Chiều 25/10, ông Hoàng Sa- Chủ tịch UBND xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ một nam thanh niên treo cổ tự tử trên biển quảng cáo.



Trước đó, lúc 16h30 ngày 25/10, chính quyền xã Lộc Điền nhận được tin báo của người dân về việc một nam thanh niên treo cổ tự tử trên biển quảng cáo nằm bên quốc lộ 1A đoạn gần khu vực Đồi 30, xã Lộc Điền. Khoảng cách từ vị trí nạn nhân treo cổ tự tử đến mặt đất khoảng hơn 10m.



Ngay khi nhận thông tin, lực lượng của UBND xã Lộc Điền đã phối hợp với Công an xã Lộc Điền tiến hành bảo vệ hiện trường và báo cho Công an huyện Phú Lộc vào cuộc điều tra.



Sau khi tiến hành đưa thi thể nam thanh niên xuống đất, lực lượng Công an huyện Phú Lộc đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.



Danh tính nạn nhân được xác định là Tô Văn L (trú thôn Lương Quyết Phú, xã Lộc Điền). Hiện thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.



Theo ông Hoàng Sa, nam thanh niên Tô Văn L là người có tiền sử bị rối loạn tâm thần.



Hiện vụ việc đang được Công an huyện Phú Lộc điều tra làm rõ.

https://danviet.vn/cuop-len-vao-nha-khong-che-2-vo-chong-nhot-vao-nha-ve-sinh-hien-truong-co-nhieu-vet-mau-20211025172759107.htm



Theo Trần Hòe (Dân Việt)