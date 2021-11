Nhiều nơi ở Bình Định tiếp tục chìm trong biển nước, một người chết vì lũ

Mưa to kéo dài trong những ngày qua đã khiến tỉnh Bình Định bị thiệt hại nặng, trong đó có một người tử vong trong vườn nhà ngập nước lũ.





Sáng 15-11, theo ghi nhận của phóng viên tại tỉnh Bình Định, nhiều khu vực thuộc TP Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ… vẫn tiếp tục bị ngập lụt, gây chia cắt nhiều nơi.



Nước lũ dâng khiến nhiều chuồng trại gia súc, gia cầm của người dân Bình Định bị ngập



Trong đó, ngập nặng nhất là huyện Tuy Phước. Cụ thể, hiện các xã Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Thuận và Phước Nghĩa của huyện này vẫn đang bị chia cắt cục bộ với nơi ngập sâu nhất lên đến hơn 1m. Trước tình trạng này, chính quyền địa phương đã cho gần 20.000 học sinh trên địa bàn nghỉ học.



Đáng chú ý, Bình Định vừa xuất hiện thêm một số điểm ngập mới khá nặng ở thị xã Hoài Nhơn và huyện Phù Mỹ, dù mực nước trên các sông ở địa phương này đang có chiều hướng giảm. Điển hình như phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, sáng cùng ngày nước lũ bất ngờ dâng cao khoảng 0,5m, khiến nhiều nhà dân trong khu vực này bị ngập nước và việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.



Trong một diễn biến khác, trưa cùng ngày, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã có báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ trên địa bàn.





Nước lũ bất ngờ dâng cao khiến phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn ngập nặng



Theo đó, đến sáng cùng ngày, Bình Định vẫn đang có mưa to đến rất to, lượng mưa trung bình 18mm. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ 15 đến 18-11, Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.



Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Cụ thể, khoảng 15 giờ chiều 14-11, trong lúc đi vệ sinh, bà Võ Thị Phụng (70 tuổi; ngụ thôn Mỹ Trang, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ) đã bị ngã trong sân vườn ngập nước lũ. Đến 16 giờ cùng ngày, người nhà phát hiện thì bà Phụng đã tử vong từ trước đó.





Đường Điện Biên Phủ, TP Quy Nhơn vẫn tiếp tục bị ngập sâu khoảng 1m, khiến phương tiện giao thông không thể qua lại được





Mưa lũ cũng đã khiến nhiều đoạn đường giao thông, hệ thống kênh mương nội đồng, diện tích lúa, đoạn sông… tại nhiều địa phương ở Bình Định bị sạt lở nặng, gây ách tắc giao thông.

Theo Đức Anh (NLĐO)