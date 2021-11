Khởi tố đối tượng "Cọp" với 3 tội danh trong vụ nổ súng rúng động TP Long Khánh

Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, biệt danh "Cọp") vừa bị công an khởi tố để điều tra về 3 tội danh: trộm cắp tài sản, cướp tài sản và chống người thi hành công vụ.



Công an vây bắt đối tượng cướp xe tải cố thủ trong nhà dân

Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (đội mũ lưỡi trai) lúc bị bắt



Cơ quan CSĐT Công an TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh.



Theo điều tra ban đầu, Hoàng Anh đang bị điều tra về hành vi dâm ô trẻ em thì bỏ trốn. Sáng 7-11, công an kiểm tra hành chính một nhà nghỉ tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, phát hiện Hoàng Anh có dấu hiệu bất minh, yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Y lập tức lấy khẩu súng báng dài, chạy ra khỏi nhà nghỉ, khống chế ông Đinh Phi Long (53 tuổi) đang đi xe máy trên Quốc lộ 20, buộc chở về hướng xã Suối Nho, huyện Định Quán. Đi được chừng 2 km, ông Long dừng xe bỏ chạy, Hoàng Anh lấy xe chạy về nhà tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc.



Nhận tin báo, Công an huyện Xuân Lộc tổ chức vây bắt thì Hoàng Anh dùng súng khống chế em ruột lên xe tải yêu cầu chở ra hướng xã Bảo Quang, TP Long Khánh. Khi bị vây bắt, đối tượng này chạy vào nhà người dân cố thủ, dí súng vào một phụ nữ cướp xe máy. Người phụ nữ bỏ chạy và nhanh trí chốt luôn cửa, khiến hắn không thể ra ngoài.



Thấy lực lượng công an bao vây, y dùng bình gas, bom xăng uy hiếp cho đốt cháy ngôi nhà và đã bắn nhiều phát vào lực lượng công an.





Súng với bom xăng mà đối tượng "Cọp" sử dụng khống chế con tin, tấn công công an



Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng đồng loạt tấn công, trấn áp, khống chế và bắt được đối tượng này.



Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 súng bắn đạn chì, 2 chai xăng tự chế. Hoàng Anh khai đã đặt mua khẩu súng trên mạng xã hội với giá 4 triệu đồng. Súng được mua và vận chuyển từ phía Bắc vào. Công an xác định đối tượng Hoàng Anh có 3 tiền án (1 cố ý gây thương tích, 1 cướp giật tài sản, 1 trộm cắp tài sản), nghiện ma túy lâu năm.



Liên quan vụ án, Công an tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng đột xuất cho 4 tập thể và 2 cá nhân; chủ tịch UBND TP Long Khánh cũng đã tặng giấy khen cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia bắt giữ đối tượng "Cọp".



Thượng sĩ Trần Hữu Hoàng, người lao vào khống chế, tước vũ khí của đối tượng Hoàng Anh, cũng đã được lãnh đạo Trung đoàn cảnh sát Nam Trung Bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động khen thưởng đột xuất.



Theo Nguyễn Tuấn (NLĐO)