Công an vây bắt đối tượng cướp xe tải cố thủ trong nhà dân

Đến trưa ngày 7.11, công an TP.Long Khánh đã đưa đối tượng cướp xe tải nghi có súng về trụ sở công an để tiếp tục điều tra làm rõ.



Bắt băng cướp xe tải trên quốc lộ 1A

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tuấn Nguyễn



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, đối tượng này sau khi cướp một chiếc xe tải tại địa bàn xã Suối Nho (H.Định Quán, Đồng Nai) thì bị lực lượng công an phát hiện truy đuổi nên đã bỏ chạy về hướng TP.Long Khánh.



Khi đến ấp Bàu Cối (xã Bảo Quang, TP. Long Khánh), đối tượng này chạy vào một nhà dân cố thủ. Những người trong nhà này đều đã thoát được ra ngoài.



Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tuấn Nguyễn



Nhận được tin báo, Công an TP.Long Khánh đã huy động hàng chục cảnh sát, có mặt tại hiện trường để vây bắt đối tượng.



Rất đông người dân hiếu kỳ đã đến xem, nhưng do nghi 2 đối tượng cướp có súng, nên lực lượng công an không cho người dân đến gần, các hộ dân gần đó đều được yêu cầu ở trong nhà.

Theo HÀ ANH CHIẾN (LĐO)