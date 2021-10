Truy tìm "trùm" ma túy trốn khỏi Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Hà Nội - Phạm Ngọc Toản - trùm đường dây bán lẻ ma tuý ở ngõ Chợ Khâm Thiên trong thời gian chữa trị bệnh tâm thần đã lợi dụng sơ hở, bỏ trốn.



Khởi tố 'ông trùm' ma túy nuôi chó dữ cảnh giới sào huyệt ở đèo Hải Vân

Cán bộ trại giam tiếp tay trùm ma túy vượt ngục thế nào?

Đối tượng Phạm Ngọc Toản cùng súng đạn và ma tuý tại thời điểm bắt giữ. Ảnh: CACC



Ngày 27.10, Công an Hà Nội thông tin đang truy tìm bị can Phạm Ngọc Toản (46 tuổi, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa), liên quan đến đường dây mua bán ma tuý, đã bỏ trốn khỏi Viện Pháp y tâm thần Trung ương.



Vụ án Phạm Ngọc Toản cùng đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy, được Công an Hà Nội khởi tố ngày 26.12.2017.



Quá trình điều tra, xác định bị can "mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi", Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bàn giao đối tượng cho Viện Pháp y tâm thần Trung ương để quản lý và chữa bệnh.



Tuy nhiên, Phạm Ngọc Toản lợi dụng sơ hở đã trốn viện. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh, truy tìm Phạm Ngọc Toản để đưa về Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục chữa bệnh bắt buộc nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.



Cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng Toản liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội.



Theo hồ sơ vụ án, ngày 18.12.2017, Phạm Ngọc Toản và Nhâm Kỷ Hoàng bị cảnh sát bắt quả tang vận chuyển trái phép chất ma tuý tại khu vực mương Trắng Chẹm, phường Trung Phụng.



Kiểm tra ôtô do Phạm Ngọc Toản điều khiển, cảnh sát phát hiện và thu giữ 1 túi ma túy tổng hợp có trọng lượng gần 1 kg, 5 điện thoại di động và hơn 17 triệu đồng.



Cùng ngày, khám xét tại nơi ở của Toản, cảnh sát thu giữ thêm 1 túi nylon ma túy “đá”, 3 khẩu súng, 4 viên đạn cùng nhiều đao, kiếm, 1 cân điện tử và 90 triệu đồng.



Toản khai nhận, toàn bộ số ma túy trên được anh ta mua của một đối tượng tên là Tuấn (nhưng không biết địa chỉ nơi ở cụ thể) tại địa bàn TP Hải Phòng với giá 260 triệu đồng; mục đích về chia nhỏ, bán cho các đại lý cấp dưới.



https://laodong.vn/phap-luat/truy-tim-trum-ma-tuy-tron-khoi-vien-phap-y-tam-than-trung-uong-968014.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)