Khởi tố 'ông trùm' ma túy nuôi chó dữ cảnh giới sào huyệt ở đèo Hải Vân

Với đẳng cấp "ông trùm", Nguyễn Nhất Linh lập sào huyệt và sống khép kín dưới chân đèo Hải Vân dọc trục QL1A để thuận tiện giao nhận ma túy gửi theo xe khách đi ngang qua.



Bộ Công an phá đường dây lô đề 300 tỷ ở TP.HCM: "Ông trùm" xăm trổ là ai?

Cảnh sát nổ súng bao vây nhóm vận chuyển 150 bánh heroin: Hé lộ "ông trùm" 21 tuổi

Nguyễn Nhất Linh (bên trái) bị khởi tố, tạm giam- ẢNH: NGUYỄN TÚ



Ngày 15.3, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) khởi tố "ông trùm" ma túy Nguyễn Nhất Linh (32 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên'Chiểu) về tội mua bán trái phép ma túy.



Trước đó, chiều 12.3, Linh vừa nhận gói ma túy từ xe khách Bắc - Nam và mang lên ô tô do tài xế GrabCar Phạm K. (32 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển thì bị lực lượng trinh sát mật phục, khống chế trước nhà 960 đường Nguyễn Lương Bằng (Q.Liên Chiểu).



Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 gói với 100 g ma túy đá. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Linh, công an thu giữ thêm 3 kg ma túy đá, 300 g hàng khay Ketamine, 820 viên thuốc lắc, 120 triệu đồng…



Với tổng tang vật khoảng 3,4 kg và 820 viên thuốc lắc, đây là số lượng ma túy bị phát hiện lớn thứ nhì Đà Nẵng thời gian qua, chỉ sau chuyên án ma túy khủng 3,5 kg và 1.730 viên thuốc lắc hồi đầu năm (Thanh Niên đã thông tin).



Qua đấu tranh, Linh khai nhận số ma túy trên vừa lấy của Bi (chưa rõ lai lịch). Theo công an quận, bắt được Linh là kết quả của gần 1 năm theo dõi, đấu tranh với "ông trùm" bán sỉ ma túy quy mô nhất nhì Đà Nẵng này.





3 kg ma túy đá ngụy trang trong các gói trà - ẢNH: NGUYỄN TÚ

Thuốc lắc bị thu giữ - ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đây là chuyên án ma túy quy mô nhất nhì Đà Nẵng - ẢNH: NGUYỄN TÚ





Với đẳng cấp "ông trùm", Nguyễn Nhất Linh lập sào huyệt và sống khép kín dưới chân đèo Hải Vân dọc trục QL1A để thuận tiện giao nhận ma túy gửi theo xe khách đi ngang qua.



Trong hang ổ ma túy, Linh nuôi nhiều chó dữ cảnh giới. Thủ đoạn của Linh cũng rất tinh vi, từ ngoại tỉnh gửi ma túy theo xe khách và dặn nhà xe, khi ngang qua điểm hẹn dưới chân đèo Hải Vân thì ném vào hốc đá. Linh không thấy ai theo dõi mới ra lấy hàng vào.



"Ông trùm" Linh chỉ bán ma túy số lượng lớn, không làm ăn với người lạ và không trực tiếp giao hàng, sau khi nhận chuyển khoản Linh chỉ nơi cất giấu ở hang hốc, trong rừng dưới chân đèo để “đại lý” đi lấy, hoặc thuê Grab vận chuyển.

Theo NGUYỄN TÚ (TNO)