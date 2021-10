Bình Định: Lên phương án sơ tán khẩn cấp người dân, ứng phó với mưa bão

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu TP.Quy Nhơn, TX.An Nhơn, H.Vân Canh, H.Tuy Phước lên phương án sơ tán khẩn cấp người dân tại vùng có nguy cơ, sẵn sàng ứng phó với mưa bão.





Chiều 25.10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long chủ trì cuộc họp trực tuyến với các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Bình Định về công tác ứng phó thiên tai, đặc biệt là đợt áp thấp nhiệt đới, mưa bão sắp đến.

Nhiều điểm sạt lở mất an toàn



Theo Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, mưa lớn trong những ngày qua đã gây sạt lở nhiều nơi. Trong đó, TP.Quy Nhơn có 2 điểm sạt lở tại núi Bà Hỏa (P.Lê Hồng Phong) và sạt lở đất đá ách tắc 30 m đường giao thông ở P.Ghềnh Ráng vào sáng 25.10.



Tại huyện miền núi An Lão có 3 khu dân cư đã xuất hiện sạt lở, gồm: Khu dân cư thôn 2 của xã An Toàn, khu dân cư thôn 2 và khu dân cư thôn 5 xã An Vinh. Tuyến đường từ trung tâm H.An Lão đi xã An Vinh bị sạt lở 3 vị trí, khối lượng sạt lở khoảng 1.500 m3.



Đường lên xã An Vinh bị sạt lở. Ảnh: Xã đoàn an vinh



Tại TX.Hoài Nhơn có 100 ha lúa vụ bị ngập, 3 km đường giao thông nông thôn bị sạt lở, 4 cụm thu phát sóng bị sét đánh cháy…



Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, cho biết đã yêu cầu các địa phương trong tỉnh rà soát, tổ chức sơ tán người ở vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, lũ quét đến nơi an toàn và đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.



Đặc biệt, tại khu vực núi Gành ở xã Cát Minh (H.Phù Cát) có 36 hộ dân đang sinh sống gần khu vực sạt lở núi rất nguy hiểm, UBND H.Phù Cát phải có phương án sơ tán dân nếu có mưa bão.





Người dân sinh sống tại khu vực núi Gành luôn thấp thỏm lo sợ sạt lở vào mùa mưa bão. Ảnh: Hoàng Trọng



Theo Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định, đến 16 giờ ngày 25.10, có 10 tàu cá Bình Định nằm trong vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới. Thuyền trưởng 10 tàu cá này đã nhận được thông tin áp thấp nhiệt đới, đang di chuyển để tránh.



Tập trung phòng chống thiên tai



Theo ông Nguyễn Phi Long, những ngày qua do mưa lớn, một số tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh bị sạt lở, một số nơi bị ngập lụt, gây chia cắt. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định, đợt áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông hiện nay có nguy cơ mạnh lên thành bão, ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Bình Định.



“Trong 2 ngày tới, các cấp chính quyền phải tập trung cho công tác phòng chống thiên tai. Tôi yêu cầu các địa phương, các lãnh đạo sở, ban ngành… hoãn các cuộc họp không cần thiết tập trung cho công tác phòng chống, ứng phó với thiên tai”, ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh.



Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hoàng Trọng



Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão, khơi thông dòng chảy, khắc phục sự cố trên các tuyến giao thông… bị sạt lở trong thời gian vừa qua.



Theo ông Nguyễn Phi Long, các địa phương phía nam của tỉnh Bình Định như TP.Quy Nhơn, TX.An Nhơn và các huyện Vân Canh, Tuy Phước dự kiến sẽ có mưa lớn trong những ngày đến, cần phải lên phương án sơ tán khẩn cấp người dân tại các vùng có nguy cơ, triển khai lực lượng hướng dẫn người dân di chuyển an toàn trong mưa bão.





Sạt lở núi Bà Hỏa vào sáng 25.10. Ảnh: Hoàng Trọng



Đặc biệt, một số địa phương ngập lụt nhanh nên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định cần phối hợp với chính quyền các địa phương chuẩn bị phương tiện kịp thời ứng cứu người dân.



“Ngành nông nghiệp chú trọng an toàn đê điều, hồ đập, giám sát an toàn vận hành hồ đập, trong đó có các hồ xung yếu, tập trung tăng cường 24/24 để giám sát. Bão không lớn nhưng mưa lâu rồi, đồi núi thấm nước nhiều, nguy cơ sạt lở cao”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nói.



Theo HOÀNG TRỌNG (TNO)